נשיא אוקראינה קיים בסוף השבוע סבב ביקורים בסעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות בניסיון להעמיק את שיתופי הפעולה הביטחוניים, הכלכליים והאנרגטיים בתמורה לידע, טכנולוגיה וניסיון מבצעי שנצברו במלחמה מול רוסיה

דורון פסקין | 29 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

זלנסקי פונה למפרץ: ידע בהגנה אווירית תמורת השקעות

בזמן שהמלחמה עם רוסיה נכנסת לשנה החמישית, והעימות במפרץ מערער את שוקי האנרגיה, נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ביקר במהלך סוף השבוע במדינות המפרץ במטרה להגביר את שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי.

לפי הודעת לשכת נשיא אוקראינה, בפגישתו של זלנסקי עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ביום שישי בג'דה, הוצג "הסדר" בין משרדי ההגנה של שתי המדינות, שנחתם עוד לפני הפגישה. המסמך נועד להניח תשתית לחוזים עתידיים, לשיתוף פעולה טכנולוגי ולהשקעות, ובמרכזו עומד הניסיון האוקראיני בהתמודדות עם טילים בליסטיים, כטב"מים ואיומים אוויריים. לפי הודעת משרד ההגנה הסעודי, המסמך שהוצג קשור למערך הרכש הביטחוני ולהעמקת שיתוף הפעולה האווירי.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ואמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, במהלך ביקורו של זלנסקי בקטאר | צילום: האתר הנשיאותי של אוקראינה

