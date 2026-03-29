יו"ר הפרלמנט האיראני הצהיר בנאום שנשא כי "אנו נמצאים במלחמת עולם גדולה", והבהיר: "כל עוד האמריקנים חותרים לכניעתה של איראן, תשובתנו ברורה: רחוקה מאיתנו ההשפלה"
דורון פסקין | 29 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
קאליבף: "האויב משדר בגלוי מסרי משא ומתן, אך בסתר הוא רוקם תוכניות למתקפה קרקעית"
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, פרסם היום הצהרה לרגל היום ה-30 למלחמה והתייחס גם לדיווחים על משא ומתן מול ארה"ב.
במהלך נאומו הוא הצהיר כי "אנו נמצאים במלחמת עולם גדולה ועלינו להכין את עצמנו למסלול המפותל והקשה שלפנינו עד שנגיע לפסגה [...] אנו בטוחים שנוכל להעניש את ארה"ב ולגרום לה להתחרט, כך שלא תחשוב עוד לתקוף את איראן ונשיג את זכויותינו הלגיטימיות בעוצמה".
בהתייחס לדיווחים על משא ומתן עם ארה"ב הוא טען כי "האויב משדר בגלוי מסרי משא ומתן, אך בסתר הוא רוקם תוכניות למתקפה קרקעית. ארה"ב פירטה את משאלותיה ברשימה בת 15 סעיפים, ובאמצעותה היא מנסה להשיג את מה שלא הצליחה להשיג במלחמה. כל עוד האמריקנים חותרים לכניעתה של איראן, תשובתנו ברורה: רחוקה מאיתנו ההשפלה".
