קאליבף: "האויב משדר בגלוי מסרי משא ומתן, אך בסתר הוא רוקם תוכניות למתקפה קרקעית"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, פרסם היום הצהרה לרגל היום ה-30 למלחמה והתייחס גם לדיווחים על משא ומתן מול ארה"ב.

במהלך נאומו הוא הצהיר כי "אנו נמצאים במלחמת עולם גדולה ועלינו להכין את עצמנו למסלול המפותל והקשה שלפנינו עד שנגיע לפסגה [...] אנו בטוחים שנוכל להעניש את ארה"ב ולגרום לה להתחרט, כך שלא תחשוב עוד לתקוף את איראן ונשיג את זכויותינו הלגיטימיות בעוצמה".