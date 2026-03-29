זינוק חד במחירי האנרגיה הכפיל את חשבון היבוא המצרי ומוביל לקיצור שעות פעילות ולעבודה מרחוק. ראש הממשלה המצרי: "מתיחות אזורית ממושכת עלולה להצריך צעדים מחמירים עוד יותר"

דורון פסקין | 29 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

השלכות המלחמה במפרץ: מצרים החלה בצמצום צריכת האנרגיה

מצרים מתחילה לחוש באופן ממשי את השלכות המלחמה, בעיקר בתחום האנרגיה. ראש הממשלה, מוסטפא מדבולי, הודה אתמול במסיבת עיתונאים כי העלייה במחירי האנרגיה בעולם הגדילה משמעותית את חשבון היבוא של המדינה.

מדבולי הציג זינוק חד בהוצאות – מ-1.2 מיליארד דולר בינואר ל-2.5 מיליארד דולר בחודש הנוכחי, יותר מהכפלה בתוך זמן קצר.

המצב מאתגר במיוחד משום שמצרים נכנסה ל-2026 כשהיא כבר במצב פגיע. לפי המגזין לנושא אנרגיה במזרח התיכון, MEES, בשנה שעברה היא ייבאה כמעט 9 מיליון טון של גז טבעי נוזלי, בעוד שמשק החשמל שלה נשען על גז בשיעור של עד כ-82%.

ראש ממשלת מצרים, מוסטפא מדבולי, 1 בנובמבר 2025 | צילום: Ahmad Hasaballah/Getty Images

