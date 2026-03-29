סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל נפל במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 29 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם בחטיבת הצנחנים נהרג בלבנון

9:24 - ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח הבוקר על חיסולו של בריגדיר גנרל ג'משיד אסחקי, ראש משרד התקציב והכספים של המטה הכללי האיראני.

בתקשורת האיראנית דווח כי הלילה הותקף שדה התעופה בעיר בושהאר בדרום איראן.

9:23 - מצרים מתחילה להרגיש את השפעות המלחמה בעיקר על משק האנרגיה. לפי לשכת ההסברה הממשלתית המצרית, ראש הממשלה, מוסטפא מדבולי, הודה אתמול במסיבת עיתונאים כי "העלייה במחירי האנרגיה העולמיים הגדילה משמעותית את חשבון היבוא של המדינה".

סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל

עשן מיתמר מעל אזור תעשייה באיחוד האמירויות בעקבות תקיפה, 5 במרץ 2026
מהו היקף הפגיעה הכלכלית היומית במדינות המפרץ?

דורון פסקין

לאחר כחודש של מלחמה, מדינות המפרץ רושמות עד כה אובדן כולל של מיליארדי דולרים

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
גוברים הקולות באיראן לפרוש מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני

דורון פסקין

בצל המלחמה, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר ודמויות במחנה השמרני קוראים לבחון מחדש את ההתחייבויות הבין-לאומיות, בעוד הקו הרשמי ממשיך להצהיר כי טהראן אינה חותרת לנשק גרעיני

תיעוד של עשן מיתמר מיעד שהותקף בטהראן, 16 במרץ 2026
לראשונה במערכה, החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר ישראל

צוות מגזין אפוק

דובר החות'ים: "פעולותינו יימשכו עד השגת המטרות ועד שהתוקפנות תיפסק בכל חזיתות ההתנגדות"; בדרום לבנון – שני לוחמים נפצעו קשה ושבעה באורח בינוני בשתי תקריות שונות | דיווח מתעדכן

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025
תומאס ברק: סוריה עשויה לשמש בעתיד חלופה למצר הורמוז

דורון פסקין

על רקע האיומים על השיט במצר הורמוז, טען השליח האמריקני לסוריה כי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בתוכנית מיידית

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, בישיבת ממשלת לבנון, 11 בפברואר 2025
שופרו של חיזבאללה קורא להפיל את ממשלת לבנון

יוני בן מנחם

עורך העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני האשים כי מכלול הצעדים של הממשלה הלבנונית מעיד כי היא איבדה את עצמאותה ופועלת תחת השפעה חיצונית כבדה, וטוען כי הפלתה היא "חובה לאומית"

תיעוד מתקיפה באיראן, 17 במרץ 2026
הרוג בזירת נפילה במרכז הארץ

צוות מגזין אפוק

החות'ים מאיימים להצטרף למערכה; צה"ל תקף מפעל מים כבדים ומפעל למיצוי אורניום באיראן | דיווח מתעדכן

