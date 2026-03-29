סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל נפל במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 29 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם בחטיבת הצנחנים נהרג בלבנון
9:24 - ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח הבוקר על חיסולו של בריגדיר גנרל ג'משיד אסחקי, ראש משרד התקציב והכספים של המטה הכללי האיראני.
בתקשורת האיראנית דווח כי הלילה הותקף שדה התעופה בעיר בושהאר בדרום איראן.
9:23 - מצרים מתחילה להרגיש את השפעות המלחמה בעיקר על משק האנרגיה. לפי לשכת ההסברה הממשלתית המצרית, ראש הממשלה, מוסטפא מדבולי, הודה אתמול במסיבת עיתונאים כי "העלייה במחירי האנרגיה העולמיים הגדילה משמעותית את חשבון היבוא של המדינה".
