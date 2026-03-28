לאחר כחודש של מלחמה, מדינות המפרץ רושמות עד כה אובדן כולל של מיליארדי דולרים
דורון פסקין | 28 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מהו היקף הפגיעה הכלכלית היומית במדינות המפרץ?
המלחמה באיראן, והתרחבותה למדינות המפרץ, ממשיכות להשפיע על אותן מדינות לא רק במישור הביטחוני, אלא גם במישור הכלכלי.
לפי אומדנים כלכליים עדכניים, מדינות המפרץ מאבדות כ-745 מיליון דולר ביום מהכנסות מנפט וגז בלבד. כאשר מוסיפים לכך עלויות ביטוח, הובלה והשלכות נלוות נוספות, היקף הנזק היומי כבר מוערך ביותר ממיליארד דולר. לאחר כ-26 ימי שיבוש, מדובר כבר באובדן ישיר של כ-25 מיליארד דולר.
