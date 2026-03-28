כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר כחודש של מלחמה, מדינות המפרץ רושמות עד כה אובדן כולל של מיליארדי דולרים

דורון פסקין | 28 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מהו היקף הפגיעה הכלכלית היומית במדינות המפרץ?

המלחמה באיראן, והתרחבותה למדינות המפרץ, ממשיכות להשפיע על אותן מדינות לא רק במישור הביטחוני, אלא גם במישור הכלכלי.

לפי אומדנים כלכליים עדכניים, מדינות המפרץ מאבדות כ-745 מיליון דולר ביום מהכנסות מנפט וגז בלבד. כאשר מוסיפים לכך עלויות ביטוח, הובלה והשלכות נלוות נוספות, היקף הנזק היומי כבר מוערך ביותר ממיליארד דולר. לאחר כ-26 ימי שיבוש, מדובר כבר באובדן ישיר של כ-25 מיליארד דולר.

עשן מיתמר מעל אזור תעשייה באיחוד האמירויות בעקבות תקיפה, 5 במרץ 2026

עשן מיתמר מעל אזור תעשייה באיחוד האמירויות בעקבות תקיפה איראנית, 5 במרץ 2026 | צילום: Christopher Pike/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
גוברים הקולות באיראן לפרוש מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני

דורון פסקין

בצל המלחמה, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר ודמויות במחנה השמרני קוראים לבחון מחדש את ההתחייבויות הבין-לאומיות, בעוד הקו הרשמי ממשיך להצהיר כי טהראן אינה חותרת לנשק גרעיני

תיעוד של עשן מיתמר מיעד שהותקף בטהראן, 16 במרץ 2026
לראשונה במערכה, החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר ישראל

צוות מגזין אפוק

דובר החות'ים: "פעולותינו יימשכו עד השגת המטרות ועד שהתוקפנות תיפסק בכל חזיתות ההתנגדות"; בדרום לבנון – שני לוחמים נפצעו קשה ושבעה באורח בינוני בשתי תקריות שונות | דיווח מתעדכן

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025
תומאס ברק: סוריה עשויה לשמש בעתיד חלופה למצר הורמוז

דורון פסקין

על רקע האיומים על השיט במצר הורמוז, טען השליח האמריקני לסוריה כי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בתוכנית מיידית

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, בישיבת ממשלת לבנון, 11 בפברואר 2025
שופרו של חיזבאללה קורא להפיל את ממשלת לבנון

יוני בן מנחם

עורך העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני האשים כי מכלול הצעדים של הממשלה הלבנונית מעיד כי היא איבדה את עצמאותה ופועלת תחת השפעה חיצונית כבדה, וטוען כי הפלתה היא "חובה לאומית"

תיעוד מתקיפה באיראן, 17 במרץ 2026
הרוג בזירת נפילה במרכז הארץ

צוות מגזין אפוק

החות'ים מאיימים להצטרף למערכה; צה"ל תקף מפעל מים כבדים ומפעל למיצוי אורניום באיראן | דיווח מתעדכן

סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז''ל
לוחם בחיל השריון נהרג בקרב בלבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל הודיע כי סמל אלחנן וולנסקי ז"ל נפל בלחימה במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון

שתפו: