בצל המלחמה, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר ודמויות במחנה השמרני קוראים לבחון מחדש את ההתחייבויות הבין-לאומיות, בעוד הקו הרשמי ממשיך להצהיר כי טהראן אינה חותרת לנשק גרעיני
דורון פסקין | 28 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
גוברים הקולות באיראן לפרוש מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני
בטהראן נשמעים בימים האחרונים יותר ויותר קולות בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר ועם המחנה השמרני במדינה הקוראים לאיראן ללכת צעד נוסף בזירה הגרעינית.
אחד הביטויים הבולטים להקצנה בשיח מצד המחנה השמרני הגיע מכיוונו של מוחמד-ג'וואד לאריג'אני, פרשן מדיני בולט המקושר לממסד השמרני ואחיו של עלי לאריג'אני, שחוסל בידי ישראל במערכה הנוכחית. בריאיון שפורסם עמו בסוכנות הידיעות "פארס" אמר כי "אין לנו מה לדון בנושא הגרעין", וכי יש "להשעות לעת עתה" את ההשתתפות ב-NPT, ורק לאחר מכן לבחון אם יש בה תועלת לאיראן.
ב-26 במרץ 2026 פרסמה סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, מאמר שקבע כי "הכרחי" שאיראן תפרוש מן ה-NPT. לפי המאמר, החברות באמנה לא רק שלא הועילה לאיראן בתחום הגרעין האזרחי, אלא אף סייעה, לטענת הכותבים, ל"ריגול גרעיני" נגדה מצד ישראל וארה"ב.
