בצל המלחמה, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר ודמויות במחנה השמרני קוראים לבחון מחדש את ההתחייבויות הבין-לאומיות, בעוד הקו הרשמי ממשיך להצהיר כי טהראן אינה חותרת לנשק גרעיני

דורון פסקין | 28 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

גוברים הקולות באיראן לפרוש מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני

בטהראן נשמעים בימים האחרונים יותר ויותר קולות בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר ועם המחנה השמרני במדינה הקוראים לאיראן ללכת צעד נוסף בזירה הגרעינית.

אחד הביטויים הבולטים להקצנה בשיח מצד המחנה השמרני הגיע מכיוונו של מוחמד-ג'וואד לאריג'אני, פרשן מדיני בולט המקושר לממסד השמרני ואחיו של עלי לאריג'אני, שחוסל בידי ישראל במערכה הנוכחית. בריאיון שפורסם עמו בסוכנות הידיעות "פארס" אמר כי "אין לנו מה לדון בנושא הגרעין", וכי יש "להשעות לעת עתה" את ההשתתפות ב-NPT, ורק לאחר מכן לבחון אם יש בה תועלת לאיראן.

ב-26 במרץ 2026 פרסמה סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, מאמר שקבע כי "הכרחי" שאיראן תפרוש מן ה-NPT. לפי המאמר, החברות באמנה לא רק שלא הועילה לאיראן בתחום הגרעין האזרחי, אלא אף סייעה, לטענת הכותבים, ל"ריגול גרעיני" נגדה מצד ישראל וארה"ב.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026 | צילום: Burak Kara/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד של עשן מיתמר מיעד שהותקף בטהראן, 16 במרץ 2026
לראשונה במערכה, החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר ישראל

צוות מגזין אפוק

דובר החות'ים: "פעולותינו יימשכו עד השגת המטרות ועד שהתוקפנות תיפסק בכל חזיתות ההתנגדות"; בדרום לבנון – שני לוחמים נפצעו קשה ושבעה באורח בינוני בשתי תקריות שונות | דיווח מתעדכן

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025
תומאס ברק: סוריה עשויה לשמש בעתיד חלופה למצר הורמוז

דורון פסקין

על רקע האיומים על השיט במצר הורמוז, טען השליח האמריקני לסוריה כי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בתוכנית מיידית

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, בישיבת ממשלת לבנון, 11 בפברואר 2025
שופרו של חיזבאללה קורא להפיל את ממשלת לבנון

יוני בן מנחם

עורך העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני האשים כי מכלול הצעדים של הממשלה הלבנונית מעיד כי היא איבדה את עצמאותה ופועלת תחת השפעה חיצונית כבדה, וטוען כי הפלתה היא "חובה לאומית"

תיעוד מתקיפה באיראן, 17 במרץ 2026
הרוג בזירת נפילה במרכז הארץ

צוות מגזין אפוק

החות'ים מאיימים להצטרף למערכה; צה"ל תקף מפעל מים כבדים ומפעל למיצוי אורניום באיראן | דיווח מתעדכן

סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז''ל
לוחם בחיל השריון נהרג בקרב בלבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל הודיע כי סמל אלחנן וולנסקי ז"ל נפל בלחימה במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 18 בינואר 2026
דיווח בתסנים: תגובת איראן לארה"ב הועברה אמש באופן רשמי

דורון פסקין

סוכנות הידיעות האיראנית, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהראן הגיבה לתוכנית 15 הסעיפים שהציגה ארה"ב לסיום המלחמה, ואיראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני

