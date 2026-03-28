דובר החות'ים: "פעולותינו יימשכו עד השגת המטרות ועד שהתוקפנות תיפסק בכל חזיתות ההתנגדות"; בדרום לבנון – שני לוחמים נפצעו קשה ושבעה באורח בינוני בשתי תקריות שונות | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 28 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה במערכה, החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר ישראל

11:02 - תיעוד שעלה לרשתות מתקיפות שבוצעו הלילה באזור טהראן. במספר דיווחים לא מאומתים ברשתות נטען כי בין היתר הותקף מאגר דלק גדול בשימוש משמרות המהפכה.

https://vimeo.com/1177933792?share=copy&fl=sv&fe=ci

10:43 - הותקפו מפעלי תוכנית הנשק הגרעיני ואתרי ייצור אמצעי לחימה באיראן

תיעוד של עשן מיתמר מיעד שהותקף בטהראן, 16 במרץ 2026

תיעוד של עשן מיתמר מיעד שהותקף בטהראן, 16 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

