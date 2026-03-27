על רקע האיומים על השיט במצר הורמוז, טען השליח האמריקני לסוריה כי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בתוכנית מיידית

דורון פסקין | 27 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

תומאס ברק: סוריה עשויה לשמש בעתיד חלופה למצר הורמוז

בעוד איראן מאיימת על תנועת הנפט והגז דרך מצרי הורמוז והים האדום, שליח ארה"ב לסוריה, תומאס ברק, הציג אתמול בוושינגטון תפיסה שלפיה סוריה עשויה להיות בעתיד חלק מהפתרון.

הדברים נאמרו במהלך "הסימפוזיון האמריקני-סורי לאנרגיה", שנערך במטה מכון המחקר האמריקני "המועצה האטלנטית" בוושינגטון, ועסק בתשתיות אנרגיה, השקעות והתאוששות כלכלית בסוריה. אתר החדשות הסורי "ענב אל-בלדי", שכתב מטעמו נכח באירוע, ציטט את דבריו.

ברק אמר כי המזרח התיכון עובר "רגע היסטורי יוצא דופן", וכי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום.

שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025

השליח האמריקני לסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

