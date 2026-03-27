עורך העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני האשים כי מכלול הצעדים של הממשלה הלבנונית מעיד כי היא איבדה את עצמאותה ופועלת תחת השפעה חיצונית כבדה, וטוען כי הפלתה היא "חובה לאומית"
יוני בן מנחם | 27 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
שופרו של חיזבאללה קורא להפיל את ממשלת לבנון
במאמר חריף שפורסם הבוקר בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", הנחשב לשופרו של חיזבאללה, תקף עורך העיתון אבראהים אלאמין, המזוהה עם ארגון הטרור, את הנהגת לבנון וקרא באופן מפורש להפלת הממשלה. לטענתו, מדיניות הממשלה חצתה קווים אדומים ומהווה "בגידה לאומית".
לדבריו, מאז תום המלחמה האחרונה אימצה ההנהגה הלבנונית קו לעומתי כלפי חיזבאללה וסביבתו, תוך יישור קו עם אינטרסים אמריקניים, סעודיים וישראליים. הוא טוען כי הממשלה, בראשות הנשיא, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, פועלת באופן שיטתי לפירוק "ההתנגדות" מנשקה, ואף מבקשת בפועל סיוע חיצוני לשם כך.
לטענתו, מחנה שלם של פוליטיקאים, לצד גורמים כלכליים ותקשורתיים, התאחד סביב מטרה אחת: החלשת הארגון ואף פירוקו הפוליטי והחברתי. בין היתר מוזכרת ביקורת חריפה על מוסדות חברתיים וכלכליים הקשורים לארגון, שלדברי הכותב נועדה לפגוע בבסיס התמיכה שלו.
