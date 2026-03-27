צה"ל תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים

11:03 - דיווח בפייננשל טיימס: 116 ספינות בלבד עברו דרך מצר הורמוז מתחילת חודש מרץ, ירידה של כ-97% בהשוואה לחודש שעבר. לפי העיתון, אף ספינה בדרכה לארה"ב או אירופה לא עברה דרך המצר מאז תחילת המלחמה.

10:56 - לפי סוכנות הידיעות הדרום קוריאינית Yonhap, סעיד קוזצ'י, שגריר איראן בסיאול, אמר אתמול כי ספינות דרום קוריאניות יכולות לעבור דרך מצר הורמוז, אך רק בתיאום מראש עם טהראן. לדבריו, ארצו ביקשה מסיאול לספק לה פרטים על הספינות שלה שנתקעו מחוץ לנתיב המים הקריטי עקב המלחמה הנמשכת.