הלילה הותקפו אתרי ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אווירית ברחבי איראן; בפייננשל טיימס דווח הבוקר כי במהלך חודש מרץ נרשמה ירידה של כ-97% במספר הספינות שעברו במצר הורמוז לעומת החודש הקודם | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 27 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה"ל תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים
11:03 - דיווח בפייננשל טיימס: 116 ספינות בלבד עברו דרך מצר הורמוז מתחילת חודש מרץ, ירידה של כ-97% בהשוואה לחודש שעבר. לפי העיתון, אף ספינה בדרכה לארה"ב או אירופה לא עברה דרך המצר מאז תחילת המלחמה.
10:56 - לפי סוכנות הידיעות הדרום קוריאינית Yonhap, סעיד קוזצ'י, שגריר איראן בסיאול, אמר אתמול כי ספינות דרום קוריאניות יכולות לעבור דרך מצר הורמוז, אך רק בתיאום מראש עם טהראן. לדבריו, ארצו ביקשה מסיאול לספק לה פרטים על הספינות שלה שנתקעו מחוץ לנתיב המים הקריטי עקב המלחמה הנמשכת.
השגריר של איראן אמר את הדברים במסיבת עיתונאים, כאשר לפי הדיווחים בדרום קוריאה ישנן 26 ספינות דרום קוריאניות, עם כ-180 אנשי צוות על סיפונן, שנותרו תקועות מחוץ למצר.
