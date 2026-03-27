הלילה הותקפו אתרי ייצור טילים בליסטיים ומערכות הגנה אווירית ברחבי איראן; בפייננשל טיימס דווח הבוקר כי במהלך חודש מרץ נרשמה ירידה של כ-97% במספר הספינות שעברו במצר הורמוז לעומת החודש הקודם | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 27 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

צה"ל תקף את האתר המרכזי ביותר באיראן לייצור טילים ומוקשים ימיים

11:03 - דיווח בפייננשל טיימס: 116 ספינות בלבד עברו דרך מצר הורמוז מתחילת חודש מרץ, ירידה של כ-97% בהשוואה לחודש שעבר. לפי העיתון, אף ספינה בדרכה לארה"ב או אירופה לא עברה דרך המצר מאז תחילת המלחמה.

10:56 - לפי סוכנות הידיעות הדרום קוריאינית Yonhap, סעיד קוזצ'י, שגריר איראן בסיאול, אמר אתמול כי ספינות דרום קוריאניות יכולות לעבור דרך מצר הורמוז, אך רק בתיאום מראש עם טהראן. לדבריו, ארצו ביקשה מסיאול לספק לה פרטים על הספינות שלה שנתקעו מחוץ לנתיב המים הקריטי עקב המלחמה הנמשכת.

השגריר של איראן אמר את הדברים במסיבת עיתונאים, כאשר לפי הדיווחים בדרום קוריאה ישנן 26 ספינות דרום קוריאניות, עם כ-180 אנשי צוות על סיפונן, שנותרו תקועות מחוץ למצר.

תיעוד מתקיפה באיראן, 17 במרץ 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שליח ארה"ב ללבנון ולסוריה, תומאס ברק, 26 באוגוסט 2025
תומאס ברק: סוריה עשויה לשמש בעתיד חלופה למצר הורמוז

דורון פסקין

על רקע האיומים על השיט במצר הורמוז, טען השליח האמריקני לסוריה כי לסוריה יש "יכולת רוחנית, גיאוגרפית וגיאופוליטית" להיות חלק מהפתרון לדילמה שמציבים מצר הורמוז והים האדום. עם זאת, הוא הבהיר כי לא מדובר בתוכנית מיידית

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ונשיא לבנון, ג'וזף עון, בישיבת ממשלת לבנון, 11 בפברואר 2025
שופרו של חיזבאללה קורא להפיל את ממשלת לבנון

יוני בן מנחם

עורך העיתון "אל-אח'באר" הלבנוני האשים כי מכלול הצעדים של הממשלה הלבנונית מעיד כי היא איבדה את עצמאותה ופועלת תחת השפעה חיצונית כבדה, וטוען כי הפלתה היא "חובה לאומית"

סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז''ל
לוחם בחיל השריון נהרג בקרב בלבנון

צוות מגזין אפוק

צה"ל הודיע כי סמל אלחנן וולנסקי ז"ל נפל בלחימה במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 18 בינואר 2026
דיווח בתסנים: תגובת איראן לארה"ב הועברה אמש באופן רשמי

דורון פסקין

סוכנות הידיעות האיראנית, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהראן הגיבה לתוכנית 15 הסעיפים שהציגה ארה"ב לסיום המלחמה, ואיראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 23 במרץ 2026
טראמפ: "כדאי שהאיראנים יתחילו להיות רציניים מהר לפני שיהיה מאוחר מידי"

אלמוג אמר

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי מנהלי המשא ומתן מטעם איראן "מאוד שונים ומוזרים", ואיים כי לא תהיה "דרך חזרה"

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
דיווח: כך ביססו משמרות המהפכה את השליטה על התנועה במצר הורמוז

דורון פסקין

מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ טען במסיבת עיתונאים כי איראן מפעילה מנגנון תשלום בתמורה למעבר בטוח במצר. אתר Lloyd’s List, הנחשב למקור סמכות בכיר בתחום הספנות, מסביר כיצד עובד המנגנון הכולל בידוק, קודי אישור וליווי ימי ועל המורכבות שהוא מייצר עבור חברות הספנות

