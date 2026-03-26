כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

צה"ל הודיע כי סמל אלחנן וולנסקי ז"ל נפל בלחימה במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק | 26 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם בחיל השריון נהרג בקרב בלבנון

דובר צה"ל הודיע הערב כי סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, נהרג בקרב בדרום לבנון. סמל וולנסקי ז"ל היה לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7) בחיל השריון.

מצה"ל נמסר כי באותו אירוע בו הוא נהרג, נפצעו באורח קל שני קצינים לוחמים ושני ולוחמים מאותו הגדוד. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הגיב לבשורה על נפילתו בקרב של סמל וולנסקי ז"ל: "אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחת וולנסקי על נפילתו של בנם, סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל, לוחם שריון שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון בהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה. אביעד ז"ל לחם באומץ ובמסירות נפש, כחלק מדור הלוחמים הגיבורים שלנו שנושא על כתפיו את ביטחון המדינה במערכה מול אויבינו.

סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז''ל

סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז''ל

שתפו: