סוכנות הידיעות האיראנית, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהראן הגיבה לתוכנית 15 הסעיפים שהציגה ארה"ב לסיום המלחמה, ואיראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני

דורון פסקין | 26 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח בתסנים: תגובת איראן לארה"ב הועברה אמש באופן רשמי

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המקורבת למשמרות המהפכה, ציטטה היום "מקור יודע דבר" שטען כי תגובת איראן למסמך 15 הסעיפים שהציעה ארה"ב לסיום המלחמה הועברה אמש באופן רשמי באמצעות מתווכים. עוד נמסר כי איראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני.

לפי הדיווח בתסנים, איראן הבהירה בתשובתה כי יש להפסיק את התוקפנות ואת "הטרור" מצד האויב; ליצור תנאים מוחשיים שיבטיחו שהמלחמה לא תשוב; להבטיח תשלום פיצויים ושיפוי על נזקי המלחמה ולהסדירם באופן ברור; וכן להביא לסיום המלחמה בכל החזיתות וביחס לכל "ארגוני ההתנגדות" שנטלו חלק במערכה ברחבי האזור.

אותו מקור עלום שם טען כי מימוש ריבונותה של איראן על מצר הורמוז היה וימשיך להיות "זכות טבעית וחוקית" של הרפובליקה האסלאמית, ואף מהווה ערובה ליישום התחייבויותיו של הצד השני, לכן יש להכיר בו. לדבריו, "תנאים אלו של איראן הם מעבר לדרישות שהוצגו לצד השני בסבב המשא והמתן השני בז'נבה", ימים ספורים לפני תחילת המלחמה הנוכחית.

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 18 בינואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

טראמפ: "כדאי שהאיראנים יתחילו להיות רציניים מהר לפני שיהיה מאוחר מידי"

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי מנהלי המשא ומתן מטעם איראן "מאוד שונים ומוזרים", ואיים כי לא תהיה "דרך חזרה"

דיווח: כך ביססו משמרות המהפכה את השליטה על התנועה במצר הורמוז

מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ טען במסיבת עיתונאים כי איראן מפעילה מנגנון תשלום בתמורה למעבר בטוח במצר. אתר Lloyd’s List, הנחשב למקור סמכות בכיר בתחום הספנות, מסביר כיצד עובד המנגנון הכולל בידוק, קודי אישור וליווי ימי ועל המורכבות שהוא מייצר עבור חברות הספנות

הרוג ופצוע קשה בזירת נפילה בנהריה

חוסל מפקד חיל הים של משמרות המהפכה; הבוקר הודיע צה"ל כי לוחם בסיירת גולני, סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, נהרג בהיתקלות עם מחבלים | דיווח מתעדכן

בטלוויזיה האיראנית טוענים: אלה התנאים של איראן לסיום המלחמה

בערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן, Press TV, טענו כי טהראן דחתה הצעה אמריקנית שהועברה באמצעות מתווך אזורי, והבהירה כי תסכים להפסקת אש רק אם יתקיימו חמישה תנאים שהציבה, נוסף על התנאים שהציבה לפני המלחמה

מבריטניה ועד ארה"ב: הקמפוסים במערב מתמודדים עם משבר אנטישמיות עמוק

דוח חדש בבריטניה מצא שאחד מכל חמישה סטודנטים יהסס לחלוק דירה עם יהודי; בארה"ב, גם אחרי השימועים בקונגרס והשיפור בחלק מהנהלים, דוחות חדשים מלמדים שהפער בין המדיניות הרשמית לבין תחושת הביטחון של הסטודנטים היהודים עדיין רחוק מלהיסגר

נעים קאסם: חיזבאללה דוחה משא ומתן עם ישראל תחת אש וערוך להמשך הלחימה 

מזכ"ל חיזבאללה פרסם הצהרה כתובה בה התייחס למערכה הנוכחית וטען כי לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות בלבד: כניעה וויתור על האדמה, הכבוד, הריבונות והעתיד או עימות בלתי נמנע והתנגדות לכיבוש

