סוכנות הידיעות האיראנית, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהראן הגיבה לתוכנית 15 הסעיפים שהציגה ארה"ב לסיום המלחמה, ואיראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני
דורון פסקין | 26 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח בתסנים: תגובת איראן לארה"ב הועברה אמש באופן רשמי
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המקורבת למשמרות המהפכה, ציטטה היום "מקור יודע דבר" שטען כי תגובת איראן למסמך 15 הסעיפים שהציעה ארה"ב לסיום המלחמה הועברה אמש באופן רשמי באמצעות מתווכים. עוד נמסר כי איראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני.
לפי הדיווח בתסנים, איראן הבהירה בתשובתה כי יש להפסיק את התוקפנות ואת "הטרור" מצד האויב; ליצור תנאים מוחשיים שיבטיחו שהמלחמה לא תשוב; להבטיח תשלום פיצויים ושיפוי על נזקי המלחמה ולהסדירם באופן ברור; וכן להביא לסיום המלחמה בכל החזיתות וביחס לכל "ארגוני ההתנגדות" שנטלו חלק במערכה ברחבי האזור.
אותו מקור עלום שם טען כי מימוש ריבונותה של איראן על מצר הורמוז היה וימשיך להיות "זכות טבעית וחוקית" של הרפובליקה האסלאמית, ואף מהווה ערובה ליישום התחייבויותיו של הצד השני, לכן יש להכיר בו. לדבריו, "תנאים אלו של איראן הם מעבר לדרישות שהוצגו לצד השני בסבב המשא והמתן השני בז'נבה", ימים ספורים לפני תחילת המלחמה הנוכחית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו