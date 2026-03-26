דיווח בתסנים: תגובת איראן לארה"ב הועברה אמש באופן רשמי

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", המקורבת למשמרות המהפכה, ציטטה היום "מקור יודע דבר" שטען כי תגובת איראן למסמך 15 הסעיפים שהציעה ארה"ב לסיום המלחמה הועברה אמש באופן רשמי באמצעות מתווכים. עוד נמסר כי איראן ממתינה כעת לתשובת הצד השני.

לפי הדיווח בתסנים, איראן הבהירה בתשובתה כי יש להפסיק את התוקפנות ואת "הטרור" מצד האויב; ליצור תנאים מוחשיים שיבטיחו שהמלחמה לא תשוב; להבטיח תשלום פיצויים ושיפוי על נזקי המלחמה ולהסדירם באופן ברור; וכן להביא לסיום המלחמה בכל החזיתות וביחס לכל "ארגוני ההתנגדות" שנטלו חלק במערכה ברחבי האזור.