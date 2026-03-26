טראמפ: "כדאי שהאיראנים יתחילו להיות רציניים מהר לפני שיהיה מאוחר מידי"

על רקע המסרים שמגיעים מאיראן בנוגע למשא ומתן מול ארה"ב, הזהיר היום נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את איראן כי עליהם להפגין "רצינות" לפני "שיהיה מאוחר מדי".

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "מנהלי המשא ומתן האיראנים הם מאוד שונים ו'מוזרים'. הם 'מתחננים' שנגיע להסכם, וזה בדיוק מה שהם אמורים לעשות מכיוון שהובסו צבאית לחלוטין וללא שום סיכוי להתאושש, ובכל זאת הם מצהירים בפומבי כי הם רק 'מסתכלים על ההצעה שלנו'. לא נכון!!!.