מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ טען במסיבת עיתונאים כי איראן מפעילה מנגנון תשלום בתמורה למעבר בטוח במצר. אתר Lloyd’s List, הנחשב למקור סמכות בכיר בתחום הספנות, מסביר כיצד עובד המנגנון הכולל בידוק, קודי אישור וליווי ימי ועל המורכבות שהוא מייצר עבור חברות הספנות
דורון פסקין | 26 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: כך ביססו משמרות המהפכה את השליטה על התנועה במצר הורמוז
מידע עדכני שפרסם היום אתר Lloyd’s List, הנחשב לאחד ממקורות הסמכות המרכזיים בעולם בתחומי הספנות והמודיעין הימי, חושף כי משמרות המהפכה של איראן מיסדו בשבועות האחרונים מערכת "גביית אגרות" (Toll Booth) דה-פקטו במצר הורמוז.
לפי הדיווח, כלי שיט המבקשים לעבור בנתיב הסחר הקריטי נדרשים כעת לעבור הליך בידוק ימי קפדני, לקבל קודי אישור מיוחדים ולהיות מלווים בידי כוחות איראניים.
על פי נתוני Lloyd’s List, מאז 15 במרץ לא תועדה אף ספינה שעברה בנתיב השיט הרגיל לפי נתוני AIS (מערכת זיהוי אוטומטית). במקום זאת, התנועה המצומצמת שנותרה מתנקזת כולה למסדרון יחיד שבשליטת משמרות המהפכה, העובר במים הטריטוריאליים של איראן סביב האי לארק.
