מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ טען במסיבת עיתונאים כי איראן מפעילה מנגנון תשלום בתמורה למעבר בטוח במצר. אתר Lloyd’s List, הנחשב למקור סמכות בכיר בתחום הספנות, מסביר כיצד עובד המנגנון הכולל בידוק, קודי אישור וליווי ימי ועל המורכבות שהוא מייצר עבור חברות הספנות

דורון פסקין | 26 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: כך ביססו משמרות המהפכה את השליטה על התנועה במצר הורמוז

מידע עדכני שפרסם היום אתר Lloyd’s List, הנחשב לאחד ממקורות הסמכות המרכזיים בעולם בתחומי הספנות והמודיעין הימי, חושף כי משמרות המהפכה של איראן מיסדו בשבועות האחרונים מערכת "גביית אגרות" (Toll Booth) דה-פקטו במצר הורמוז.

לפי הדיווח, כלי שיט המבקשים לעבור בנתיב הסחר הקריטי נדרשים כעת לעבור הליך בידוק ימי קפדני, לקבל קודי אישור מיוחדים ולהיות מלווים בידי כוחות איראניים.

על פי נתוני Lloyd’s List, מאז 15 במרץ לא תועדה אף ספינה שעברה בנתיב השיט הרגיל לפי נתוני AIS (מערכת זיהוי אוטומטית). במקום זאת, התנועה המצומצמת שנותרה מתנקזת כולה למסדרון יחיד שבשליטת משמרות המהפכה, העובר במים הטריטוריאליים של איראן סביב האי לארק.

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025 | צילום: Giuseppe CACACE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 23 במרץ 2026
טראמפ: "כדאי שהאיראנים יתחילו להיות רציניים מהר לפני שיהיה מאוחר מידי"

אלמוג אמר

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי מנהלי המשא ומתן מטעם איראן "מאוד שונים ומוזרים", ואיים כי לא תהיה "דרך חזרה"

תקיפה בטהראן, 17 במרץ 2026
שר הביטחון: חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה האחראי על חסימת מצר הורמוז

צוות מגזין אפוק

כ"ץ בהערכת מצב: "אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה"; הבוקר הודיע צה"ל כי לוחם בסיירת גולני, סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, נהרג בהיתקלות עם מחבלים | דיווח מתעדכן

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 17 בפברואר 2026
בטלוויזיה האיראנית טוענים: אלה התנאים של איראן לסיום המלחמה

דורון פסקין

בערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן, Press TV, טענו כי טהראן דחתה הצעה אמריקנית שהועברה באמצעות מתווך אזורי, והבהירה כי תסכים להפסקת אש רק אם יתקיימו חמישה תנאים שהציבה, נוסף על התנאים שהציבה לפני המלחמה

מחאה פרו פלסטינית באוניברסיטת הארוורד, 25 באפריל 2025
מבריטניה ועד ארה"ב: הקמפוסים במערב מתמודדים עם משבר אנטישמיות עמוק

צוות מגזין אפוק

דוח חדש בבריטניה מצא שאחד מכל חמישה סטודנטים יהסס לחלוק דירה עם יהודי; בארה"ב, גם אחרי השימועים בקונגרס והשיפור בחלק מהנהלים, דוחות חדשים מלמדים שהפער בין המדיניות הרשמית לבין תחושת הביטחון של הסטודנטים היהודים עדיין רחוק מלהיסגר

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024
נעים קאסם: חיזבאללה דוחה משא ומתן עם ישראל תחת אש וערוך להמשך הלחימה 

דורון פסקין

מזכ"ל חיזבאללה פרסם הצהרה כתובה בה התייחס למערכה הנוכחית וטען כי לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות בלבד: כניעה וויתור על האדמה, הכבוד, הריבונות והעתיד או עימות בלתי נמנע והתנגדות לכיבוש

תיעוד מתקיפה של צה"ל בלבנון היום
ראש הממשלה: "המערכה הכוללת עם איראן עדיין בעיצומה"

צוות מגזין אפוק

לוחם מילואים נפצע קשה בלבנון; כוחות צה"ל עצרו מפקד חוליה בארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות" הממומן על ידי חיזבאללה | דיווח מתעדכן

