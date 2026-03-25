בטלוויזיה האיראנית טוענים: אלה התנאים של איראן לסיום המלחמה

ערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן, Press TV, ציטט היום גורם פוליטי-ביטחוני בכיר שטען כי טהראן דחתה הצעה אמריקנית שהועברה אליה באמצעות אחד המתווכים באזור. לדבריו, איראן תסיים את המלחמה רק במועד שתקבע בעצמה, ורק אם יתקיימו התנאים שהציבה.

עוד טען אותו גורם כי ארה"ב פנתה לאיראן "בנתיבים דיפלומטיים שונים" בבקשה לקיים משא ומתן, ואף העלתה הצעות "מופרזות ואינן תואמות את מציאות הכישלון של ארה"ב בשדה הקרב".