בערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן, Press TV, טענו כי טהראן דחתה הצעה אמריקנית שהועברה באמצעות מתווך אזורי, והבהירה כי תסכים להפסקת אש רק אם יתקיימו חמישה תנאים שהציבה, נוסף על התנאים שהציבה לפני המלחמה
דורון פסקין | 25 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
בטלוויזיה האיראנית טוענים: אלה התנאים של איראן לסיום המלחמה
ערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן, Press TV, ציטט היום גורם פוליטי-ביטחוני בכיר שטען כי טהראן דחתה הצעה אמריקנית שהועברה אליה באמצעות אחד המתווכים באזור. לדבריו, איראן תסיים את המלחמה רק במועד שתקבע בעצמה, ורק אם יתקיימו התנאים שהציבה.
עוד טען אותו גורם כי ארה"ב פנתה לאיראן "בנתיבים דיפלומטיים שונים" בבקשה לקיים משא ומתן, ואף העלתה הצעות "מופרזות ואינן תואמות את מציאות הכישלון של ארה"ב בשדה הקרב".
בדיווח נטען כי איראן בחנה את ההצעות האמריקניות "כמו בשתי הפעמים הקודמות" – כלומר, במגעים שהתנהלו לפני המלחמה ביוני 2025 ובפברואר 2026. לדברי אותו גורם, בטהראן רואים בהצעות הללו "תרמית שנועדה להחריף את המתיחות", משום שלטענתו גם בשני הסבבים הקודמים "לארה"ב לא הייתה כוונה אמיתית למשא ומתן", ובסופו של דבר איראן הותקפה צבאית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו