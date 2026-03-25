מבריטניה ועד ארה"ב: הקמפוסים במערב מתמודדים עם משבר אנטישמיות עמוק

אחד מכל חמישה סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בבריטניה אומר שיהסס, או שלא יסכים כלל, לחלוק דירה עם סטודנט יהודי. זהו אחד הממצאים הבולטים בדוח חדש של Union of Jewish Students (UJS), איגוד הסטודנטים היהודים בבריטניה ובאירלנד, המתאר מציאות שבה סטודנטים יהודים נתקלים בקמפוסים בקריאות תמיכה בארגוני טרור, בהפגנות מאיימות, בבידוד חברתי ובשיח אנטישמי שהחריף מאז 7 באוקטובר.

אחת העדויות הבולטות בדוח מגיעה מאוניברסיטת קווין מרי בלונדון. סטודנטית יהודייה סיפרה כי בזמן בחינת ביולוגיה נשמעו מחוץ לחלון קריאות ל"נפילת ישראל", ל"גלובליזציה של האינתיפאדה" ולהאדרת מבצעי 7 באוקטובר. כשיצאה מהבחינה, המתינה לה מחוץ לבניין קבוצה של 50 עד 100 מפגינים, חלקם עם כיסויי פנים.