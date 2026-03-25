מזכ"ל חיזבאללה פרסם הצהרה כתובה בה התייחס למערכה הנוכחית וטען כי לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות בלבד: כניעה וויתור על האדמה, הכבוד, הריבונות והעתיד או עימות בלתי נמנע והתנגדות לכיבוש
דורון פסקין | 25 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
נעים קאסם: חיזבאללה דוחה משא ומתן עם ישראל תחת אש וערוך להמשך הלחימה
מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, פרסם היום הצהרה שבה הציג את המערכה בלבנון כמלחמה שמנהלות ישראל וארה"ב נגד לבנון, והבהיר כי מבחינת ארגונו אין מקום למשא ומתן עם ישראל כל עוד נמשכים הלחימה ו"הכיבוש".
בדבריו חזר קאסם על קו תקיף במיוחד, שלפיו חיזבאללה נערך להמשך העימות "ללא תקרה", בעוד שכל ניסיון לקדם הסדר מדיני תחת אש אינו אלא "כפיית כניעה".
בהצהרה שהוקראה בשמו בערוץ הטלוויזיה אל-מנאר, המזוהה עם הארגון, טען קאסם כי "כבר אין זה סוד שקיים פרויקט אמריקני-ישראלי מסוכן, 'ישראל הגדולה', המבוסס על כיבוש והתפשטות מן הפרת ועד הנילוס, כולל לבנון". לדבריו, "התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגד לבנון" לא נעצרה ב-27 בנובמבר 2024, וישראל לא עמדה בהסכם, אלא המשיכה במתקפותיה באופן רציף במשך 15 חודשים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו