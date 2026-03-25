מזכ"ל חיזבאללה פרסם הצהרה כתובה בה התייחס למערכה הנוכחית וטען כי לבנון ניצבת בפני שתי אפשרויות בלבד: כניעה וויתור על האדמה, הכבוד, הריבונות והעתיד או עימות בלתי נמנע והתנגדות לכיבוש

דורון פסקין | 25 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

נעים קאסם: חיזבאללה דוחה משא ומתן עם ישראל תחת אש וערוך להמשך הלחימה 

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, פרסם היום הצהרה שבה הציג את המערכה בלבנון כמלחמה שמנהלות ישראל וארה"ב נגד לבנון, והבהיר כי מבחינת ארגונו אין מקום למשא ומתן עם ישראל כל עוד נמשכים הלחימה ו"הכיבוש".

בדבריו חזר קאסם על קו תקיף במיוחד, שלפיו חיזבאללה נערך להמשך העימות "ללא תקרה", בעוד שכל ניסיון לקדם הסדר מדיני תחת אש אינו אלא "כפיית כניעה".

בהצהרה שהוקראה בשמו בערוץ הטלוויזיה אל-מנאר, המזוהה עם הארגון, טען קאסם כי "כבר אין זה סוד שקיים פרויקט אמריקני-ישראלי מסוכן, 'ישראל הגדולה', המבוסס על כיבוש והתפשטות מן הפרת ועד הנילוס, כולל לבנון". לדבריו, "התוקפנות הישראלית-אמריקנית נגד לבנון" לא נעצרה ב-27 בנובמבר 2024, וישראל לא עמדה בהסכם, אלא המשיכה במתקפותיה באופן רציף במשך 15 חודשים.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון
בטלוויזיה האיראנית נטען כי איראן סירבה להצעה האמריקנית

צוות מגזין אפוק

כוחות צה"ל עצרו מפקד חוליה בארגון הטרור "הפלוגות הלבנוניות" הממומן על ידי חיזבאללה; שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון | דיווח מתעדכן

חיילי הדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב
הפנטגון נערך לפריסת כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 למזרח התיכון

צוות מגזין אפוק

גורם בפנטגון מסר ל-The Epoch Times כי ארה"ב צפויה לשלוח כוחות מהיחידה המובחרת לאזור, בשלב זה לא ברור מה יהיה היקף הפריסה ויעדה המדויק

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף על המטוס הנשיאותי, 7 במרץ 2026
ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מאשרים כי ישראל עודכנה בתוכנית בת 15 סעיפים שהעבירה ארה"ב לאיראן. לדבריהם, בוושינגטון ממתינים לתשובה איראנית בנוגע לפגישה קרובה במטרה לדון בתוכנית

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
דיווח בלבנון: חיזבאללה אינו מעוניין בשלב זה במשא ומתן

דורון פסקין

לפי עיתון אלמודון הלבנוני, חיזבאללה מעריך שהמערכה רחוקה עדיין מהכרעה. בנוגע לתנאים להפסקת אש עתידית, נטען כי ארגון הטרור העביר למספר מדינות מסמך ובו שמונה סעיפים

המזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולגאדר
איראן הודיעה על מינוי מחליף לעלי לאריג'אני שחוסל

דורון פסקין

נשיאות איראן הכריזה על מינויו של מוחמד בקר זולגאדר, המזוהה עם משמרות המהפכה, למזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי

השגריר האיראני, מוחמד רזא שיבאני
לבנון ביטלה את אישור המינוי של השגריר האיראני המיועד והכריזה עליו כאישיות בלתי רצויה

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה כי מוחמד רזא שיבאני שהיה אמור להתמנות לשגריר, נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב

