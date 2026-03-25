נעים קאסם: חיזבאללה דוחה משא ומתן עם ישראל תחת אש וערוך להמשך הלחימה 

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, פרסם היום הצהרה שבה הציג את המערכה בלבנון כמלחמה שמנהלות ישראל וארה"ב נגד לבנון, והבהיר כי מבחינת ארגונו אין מקום למשא ומתן עם ישראל כל עוד נמשכים הלחימה ו"הכיבוש".

בדבריו חזר קאסם על קו תקיף במיוחד, שלפיו חיזבאללה נערך להמשך העימות "ללא תקרה", בעוד שכל ניסיון לקדם הסדר מדיני תחת אש אינו אלא "כפיית כניעה".