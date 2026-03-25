כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורם בפנטגון מסר ל-The Epoch Times כי ארה"ב צפויה לשלוח כוחות מהיחידה המובחרת לאזור, בשלב זה לא ברור מה יהיה היקף הפריסה ויעדה המדויק

צוות מגזין אפוק | 25 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

הפנטגון נערך לפריסת כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 למזרח התיכון

הפנטגון צפוי לפרוס במזרח התיכון כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב – אחת היחידות המוכרות, המיומנות והמהירות ביותר בצבא האמריקני.

גורם בפנטגון המעורה בפרטים אישר לעיתון The Epoch Times את הפרטים, אך נמנע מלמסור מידע נוסף על היקף הפריסה, יעדה המדויק או לוח הזמנים שלה.

הדיוויזיה המוטסת ה-82 נחשבת לאחת מיחידות העילית הבולטות של צבא ארה"ב. לוחמיה היו בין הכוחות האמריקנים שנפרסו בצרפת לקראת הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, ומאז השתתפה הדיוויזיה במלחמת המפרץ, במבצעים במסגרת "המלחמה בטרור" ובשורה של פריסות נוספות במזרח התיכון לאחר נסיגת ארה"ב מאפגניסטן.

חיילי הדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב

חיילי הדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב, 14 בפברואר 2021 | צילום: ALLISON JOYCE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף על המטוס הנשיאותי, 7 במרץ 2026
ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מאשרים כי ישראל עודכנה בתוכנית בת 15 סעיפים שהעבירה ארה"ב לאיראן. לדבריהם, בוושינגטון ממתינים לתשובה איראנית בנוגע לפגישה קרובה במטרה לדון בתוכנית

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
דיווח בלבנון: חיזבאללה אינו מעוניין בשלב זה במשא ומתן

דורון פסקין

לפי עיתון אלמודון הלבנוני, חיזבאללה מעריך שהמערכה רחוקה עדיין מהכרעה. בנוגע לתנאים להפסקת אש עתידית, נטען כי ארגון הטרור העביר למספר מדינות מסמך ובו שמונה סעיפים

המזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולגאדר
איראן הודיעה על מינוי מחליף לעלי לאריג'אני שחוסל

דורון פסקין

נשיאות איראן הכריזה על מינויו של מוחמד בקר זולגאדר, המזוהה עם משמרות המהפכה, למזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי

השגריר האיראני, מוחמד רזא שיבאני
לבנון ביטלה את אישור המינוי של השגריר האיראני המיועד והכריזה עליו כאישיות בלתי רצויה

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה כי מוחמד רזא שיבאני שהיה אמור להתמנות לשגריר, נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בהערכת מצב עם הרמטכ"ל בקריה, 24 במרץ 2026
שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"

אורן שלום

בהערכת מצב שקיים אמר כ"ץ כי צה"ל הורס את תשתיות הטרור שהוקמו ואת "הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור". לדבריו, מאות אלפי תושבי דרום לבנון שפונו לא ישובו לבתיהם "עד להבטחת ביטחון תושבי הצפון"

מתקפה איראנית על מאגרי דלק בבחריין, 12 במרץ 2026
משמרות המהפכה מאיימים: "החלטנו לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי"

דורון פסקין

משמרות המהפכה טענו כי נפגעו מתקני אנרגיה באספהאן וחורמשאר. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט 25 כטב"מים באזור המזרחי של הממלכה, הנחשב למרכז תעשיית האנרגיה במדינה

שתפו: