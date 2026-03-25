גורם בפנטגון מסר ל-The Epoch Times כי ארה"ב צפויה לשלוח כוחות מהיחידה המובחרת לאזור, בשלב זה לא ברור מה יהיה היקף הפריסה ויעדה המדויק
צוות מגזין אפוק | 25 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
הפנטגון נערך לפריסת כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 למזרח התיכון
הפנטגון צפוי לפרוס במזרח התיכון כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב – אחת היחידות המוכרות, המיומנות והמהירות ביותר בצבא האמריקני.
גורם בפנטגון המעורה בפרטים אישר לעיתון The Epoch Times את הפרטים, אך נמנע מלמסור מידע נוסף על היקף הפריסה, יעדה המדויק או לוח הזמנים שלה.
הדיוויזיה המוטסת ה-82 נחשבת לאחת מיחידות העילית הבולטות של צבא ארה"ב. לוחמיה היו בין הכוחות האמריקנים שנפרסו בצרפת לקראת הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, ומאז השתתפה הדיוויזיה במלחמת המפרץ, במבצעים במסגרת "המלחמה בטרור" ובשורה של פריסות נוספות במזרח התיכון לאחר נסיגת ארה"ב מאפגניסטן.
