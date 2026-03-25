בכירים בירושלים מאשרים כי ישראל עודכנה בתוכנית בת 15 סעיפים שהעבירה ארה"ב לאיראן. לדבריהם, בוושינגטון ממתינים לתשובה איראנית בנוגע לפגישה קרובה במטרה לדון בתוכנית

יוני בן מנחם | 25 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו כי ארה"ב העבירה לאיראן, באמצעות פקיסטן, תוכנית בת 15 סעיפים שנועדה להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון, וכי ממשל טראמפ עדכן את ישראל בפרטי התוכנית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח עליה טלפונית עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ועם סגנו, ג'יי די ואנס, שצפוי לעמוד בראש צוות המשא ומתן מול איראן. גם השר לשעבר רון דרמר קיים מגעים בנושא עם בכירים בבית הלבן.

לדברי אותם גורמים, ההצעה האמריקנית כוללת דרישה מאיראן להתחייב כי לעולם לא תחתור להשיג נשק גרעיני; להפסיק כל העשרת אורניום בשטחה; להעביר לידי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית את כלל האורניום המועשר המצוי ברשותה; להשמיד את מתקני הגרעין בנתנז, באספהאן ובפורדו; ולהפסיק לחמש ולממן את שלוחותיה ברחבי המזרח התיכון.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף על המטוס הנשיאותי, 7 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, על המטוס הנשיאותי, 7 במרץ 2026 | צילום: Roberto Schmidt/Getty Images

