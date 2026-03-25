ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו כי ארה"ב העבירה לאיראן, באמצעות פקיסטן, תוכנית בת 15 סעיפים שנועדה להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון, וכי ממשל טראמפ עדכן את ישראל בפרטי התוכנית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שוחח עליה טלפונית עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ועם סגנו, ג'יי די ואנס, שצפוי לעמוד בראש צוות המשא ומתן מול איראן. גם השר לשעבר רון דרמר קיים מגעים בנושא עם בכירים בבית הלבן.