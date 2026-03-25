צה"ל תקף אתר ייצור של טילי שיוט בטהראן; בביירות הותקפו הלילה מספר מפקדות בדאחיה ותשתיות טרור של חיזבאללה | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 25 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳
שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון
12:27 - לשכת שר הביטחון: שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון, ועודכן כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מתחילת מבצע "שאגת הארי" – למעלה מפי ארבע ממבצע "עם כלביא".
11:48 - צה״ל תקף שורת מטרות טרור הלילה בלבנון
דובר צה"ל: צה"ל תקף שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון במהלך הלילה, בהן מפקדת טרור בדאחייה ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו