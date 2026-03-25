צה"ל תקף אתר ייצור של טילי שיוט בטהראן; בביירות הותקפו הלילה מספר מפקדות בדאחיה ותשתיות טרור של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 25 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון

12:27 - לשכת שר הביטחון: שר הביטחון אישר עם הרמטכ"ל שורת מטרות לתקיפה באיראן ובלבנון, ועודכן כי צה"ל חצה את רף 15 אלף החימושים ההתקפיים שהטיל ברחבי איראן מתחילת מבצע "שאגת הארי" – למעלה מפי ארבע ממבצע "עם כלביא".

11:48 - צה״ל תקף שורת מטרות טרור הלילה בלבנון

דובר צה"ל: צה"ל תקף שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון במהלך הלילה, בהן מפקדת טרור בדאחייה ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

חיילי הדיוויזיה המוטסת ה-82 של צבא ארה"ב
הפנטגון נערך לפריסת כוחות מהדיוויזיה המוטסת ה-82 למזרח התיכון

צוות מגזין אפוק

גורם בפנטגון מסר ל-The Epoch Times כי ארה"ב צפויה לשלוח כוחות מהיחידה המובחרת לאזור, בשלב זה לא ברור מה יהיה היקף הפריסה ויעדה המדויק

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף על המטוס הנשיאותי, 7 במרץ 2026
ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מאשרים כי ישראל עודכנה בתוכנית בת 15 סעיפים שהעבירה ארה"ב לאיראן. לדבריהם, בוושינגטון ממתינים לתשובה איראנית בנוגע לפגישה קרובה במטרה לדון בתוכנית

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023
דיווח בלבנון: חיזבאללה אינו מעוניין בשלב זה במשא ומתן

דורון פסקין

לפי עיתון אלמודון הלבנוני, חיזבאללה מעריך שהמערכה רחוקה עדיין מהכרעה. בנוגע לתנאים להפסקת אש עתידית, נטען כי ארגון הטרור העביר למספר מדינות מסמך ובו שמונה סעיפים

המזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולגאדר
איראן הודיעה על מינוי מחליף לעלי לאריג'אני שחוסל

דורון פסקין

נשיאות איראן הכריזה על מינויו של מוחמד בקר זולגאדר, המזוהה עם משמרות המהפכה, למזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי

השגריר האיראני, מוחמד רזא שיבאני
לבנון ביטלה את אישור המינוי של השגריר האיראני המיועד והכריזה עליו כאישיות בלתי רצויה

דורון פסקין

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה כי מוחמד רזא שיבאני שהיה אמור להתמנות לשגריר, נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בהערכת מצב עם הרמטכ"ל בקריה, 24 במרץ 2026
שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"

אורן שלום

בהערכת מצב שקיים אמר כ"ץ כי צה"ל הורס את תשתיות הטרור שהוקמו ואת "הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור". לדבריו, מאות אלפי תושבי דרום לבנון שפונו לא ישובו לבתיהם "עד להבטחת ביטחון תושבי הצפון"

