דיווח בלבנון: חיזבאללה אינו מעוניין בשלב זה במשא ומתן

חיזבאללה אינו מגלה בשלב זה נכונות לנהל משא ומתן על הפסקת הלחימה עם ישראל, מתוך הנחה כי המערכה הנוכחית עדיין רחוקה מהכרעה וכי הוא לא זקוק בשלב זה למשא ומתן, כך דיווח היום העיתון הלבנוני אל-מודון.

לפי הדיווח, בארגון הטרור סבורים כי מוקדם מדי לעסוק ביוזמות מדיניות או בגיבוש הסדרים כלשהם, חרף ניסיונות מצד גורמים ערביים ומערביים לבחון אפשרות להפריד בין זירת הלחימה בלבנון לבין העימות הרחב יותר מול איראן.