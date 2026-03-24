לפי עיתון אלמודון הלבנוני, חיזבאללה מעריך שהמערכה רחוקה עדיין מהכרעה. בנוגע לתנאים להפסקת אש עתידית, נטען כי ארגון הטרור העביר למספר מדינות מסמך ובו שמונה סעיפים
דורון פסקין | 24 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח בלבנון: חיזבאללה אינו מעוניין בשלב זה במשא ומתן
חיזבאללה אינו מגלה בשלב זה נכונות לנהל משא ומתן על הפסקת הלחימה עם ישראל, מתוך הנחה כי המערכה הנוכחית עדיין רחוקה מהכרעה וכי הוא לא זקוק בשלב זה למשא ומתן, כך דיווח היום העיתון הלבנוני אל-מודון.
לפי הדיווח, בארגון הטרור סבורים כי מוקדם מדי לעסוק ביוזמות מדיניות או בגיבוש הסדרים כלשהם, חרף ניסיונות מצד גורמים ערביים ומערביים לבחון אפשרות להפריד בין זירת הלחימה בלבנון לבין העימות הרחב יותר מול איראן.
בעיתון נטען כי בחיזבאללה מעריכים שהמלחמה עשויה להימשך חודשים ארוכים, וכי ישראל עלולה להוסיף לפעול בלבנון גם אם הלחימה מול איראן תשנה את אופייה. פניות מצד כמה מדינות לבחינת מסלול נפרד עבור לבנון נענו בשלב זה בשלילה, תוך הבהרה כי שדה הקרב הוא שיכתיב את תנאי המגעים העתידיים, ולא להפך.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו