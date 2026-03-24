דורון פסקין | 24 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
איראן הודיעה על מינוי מחליף לעלי לאריג'אני שחוסל
נשיאות איראן הודיעה היום על מינויו של מוחמד בקר זולגאדר לתפקיד המזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי, במקומו של עלי לאריג'אני, שחוסל בשבוע שעבר.
ראש אגף ההסברה בנשיאות האיראנית, מוחמד מהדי טבטבאי, מסר על המינוי בדף הפייסבוק שלו וציין כי הוא נעשה "באישור המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית ובצו נשיאותי".
לאריג'אני, אותו החליף זולגאדר, חוסל ב-17 במרץ בתקיפת חיל האוויר בטהראן. במשך שנים הוא נחשב לאחת הדמויות הבכירות והוותיקות בצמרת המשטר האיראני, ואף היה מקורב למנהיג העליון, עלי ח'מינאי.
