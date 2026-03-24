לבנון ביטלה את אישור המינוי של השגריר האיראני המיועד והכריזה עליו כאישיות בלתי רצויה

לבנון החליטה לבטל את האישור שניתן לשגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, ולהכריז עליו כאישיות בלתי רצויה. בעקבות זאת, הוא נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב – כך לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית (NNA).

על פי הדיווח, משרד החוץ הלבנוני זימן את הממונה על השגרירות האיראנית בביירות, תאופיק סמדי ח'ושקו, לפגישה עם מנכ"ל המשרד, השגריר עבד א-סתאר עיסא, שבמהלכה נמסרה ההחלטה.