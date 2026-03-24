סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית דיווחה כי מוחמד רזא שיבאני שהיה אמור להתמנות לשגריר, נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב

דורון פסקין | 24 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

לבנון ביטלה את אישור המינוי של השגריר האיראני המיועד והכריזה עליו כאישיות בלתי רצויה

לבנון החליטה לבטל את האישור שניתן לשגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, ולהכריז עליו כאישיות בלתי רצויה. בעקבות זאת, הוא נדרש לעזוב את המדינה עד יום ראשון הקרוב – כך לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית (NNA).

על פי הדיווח, משרד החוץ הלבנוני זימן את הממונה על השגרירות האיראנית בביירות, תאופיק סמדי ח'ושקו, לפגישה עם מנכ"ל המשרד, השגריר עבד א-סתאר עיסא, שבמהלכה נמסרה ההחלטה.

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, במהלך ישיבה ממשלתית, 11 בפברואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בהערכת מצב עם הרמטכ"ל בקריה, 24 במרץ 2026
שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"

אורן שלום

בהערכת מצב שקיים אמר כ"ץ כי צה"ל הורס את תשתיות הטרור שהוקמו ואת "הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור". לדבריו, מאות אלפי תושבי דרום לבנון שפונו לא ישובו לבתיהם "עד להבטחת ביטחון תושבי הצפון"

מתקפה איראנית על מאגרי דלק בבחריין, 12 במרץ 2026
משמרות המהפכה מאיימים: "החלטנו לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי"

דורון פסקין

משמרות המהפכה טענו כי נפגעו מתקני אנרגיה באספהאן וחורמשאר. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט 25 כטב"מים באזור המזרחי של הממלכה, הנחשב למרכז תעשיית האנרגיה במדינה

תיעוד מזירת הנפילה בתל אביב
פצועים קל במספר זירות נפילה בתל אביב

צוות מגזין אפוק

נזק נגרם למספר בניינים; באיראן טוענים: הותקפו הלילה תשתיות נפט באספהאן וחומשאר; מחיר הנפט רושם עלייה עם פתיחת המסחר | דיווח מתעדכן

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
בכירים איראנים מכחישים: "לא התקיים שום משא ומתן עם ארה"ב"

דורון פסקין

ההכחשות מגיעות על רקע דבריו של נשיא ארה"ב בנוגע למגעים בין וושינגטון לטהראן. יו"ר הפרלמנט קאליבאף, שהוזכר כמי שעשוי להיות איש הקשר מול האמריקנים טען: "מדובר בחדשות כזב שנועדו לתמרן את שוקי ההון והנפט"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
בכירים בירושלים: ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים וביקשה ממנה שלא תתקוף מתקני תשתית בימים הקרובים

יוני בן מנחם

לדברי גורמים בכירים, פקיסטן הייתה המתווכת הראשית בין הצדדים. בשלב זה לא ידוע מי איש הקשר מהצד האיראני, וישנה הערכה זהירה כי מדובר ביו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 23 בדצמבר 2026
טראמפ: "יש לנו סיכוי רציני מאוד להגיע להסכם; אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל שם"

צוות אפוק

נשיא ארה"ב התייחס להצהרתו על מגעים מול איראן: "אנחנו פועלים במסגרת של תקופה בת חמישה ימים. אם זה ילך טוב, נסיים את העניין הזה. אם לא, פשוט נמשיך להפציץ מכל הלב"

