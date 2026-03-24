בהערכת מצב שקיים אמר כ"ץ כי צה"ל הורס את תשתיות הטרור שהוקמו ואת "הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור". לדבריו, מאות אלפי תושבי דרום לבנון שפונו לא ישובו לבתיהם "עד להבטחת ביטחון תושבי הצפון"
שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים. במהלך הערכת המצב התייחס כ"ץ ללחימה ולפעילות צה"ל מול חיזבאללה.
"חיזבאללה עשה טעות קשה כשתקף את ישראל, ככלי שרת של משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם מחיר כבד. צה"ל ממשיך וימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול מחבלי החיזבאללה ומול משגרי הטילים. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון ובכל רחבי לבנון ולא עשתה כלום", אמר כ"ץ.
הוא ציין כי "צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם, ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור לכל דבר, וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה - כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים".
