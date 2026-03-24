שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"

נשיא ארה"ב התייחס להצהרתו על מגעים מול איראן: "אנחנו פועלים במסגרת של תקופה בת חמישה ימים. אם זה ילך טוב, נסיים את העניין הזה. אם לא, פשוט נמשיך להפציץ מכל הלב"