בהערכת מצב שקיים אמר כ"ץ כי צה"ל הורס את תשתיות הטרור שהוקמו ואת "הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור". לדבריו, מאות אלפי תושבי דרום לבנון שפונו לא ישובו לבתיהם "עד להבטחת ביטחון תושבי הצפון"

אורן שלום | 24 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון כ"ץ: "צה"ל ישלוט במרחב הביטחוני עד לליטני"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה יחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים. במהלך הערכת המצב התייחס כ"ץ ללחימה ולפעילות צה"ל מול חיזבאללה.

"חיזבאללה עשה טעות קשה כשתקף את ישראל, ככלי שרת של משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם מחיר כבד. צה"ל ממשיך וימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול מחבלי החיזבאללה ומול משגרי הטילים. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון ובכל רחבי לבנון ולא עשתה כלום", אמר כ"ץ.

הוא ציין כי "צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם, ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור לכל דבר, וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה - כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בהערכת מצב עם הרמטכ"ל בקריה, 24 במרץ 2026

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בהערכת מצב עם הרמטכ"ל בקריה, 24 במרץ 2026 | צילום: דובר צה"ל

מתקפה איראנית על מאגרי דלק בבחריין, 12 במרץ 2026
משמרות המהפכה מאיימים: "החלטנו לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי"

דורון פסקין

משמרות המהפכה טענו כי נפגעו מתקני אנרגיה באספהאן וחורמשאר. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט 25 כטב"מים באזור המזרחי של הממלכה, הנחשב למרכז תעשיית האנרגיה במדינה

תיעוד מזירת הנפילה בתל אביב
פצועים קל במספר זירות נפילה בתל אביב

צוות מגזין אפוק

נזק נגרם למספר בניינים; באיראן טוענים: הותקפו הלילה תשתיות נפט באספהאן וחומשאר; מחיר הנפט רושם עלייה עם פתיחת המסחר | דיווח מתעדכן

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
בכירים איראנים מכחישים: "לא התקיים שום משא ומתן עם ארה"ב"

דורון פסקין

ההכחשות מגיעות על רקע דבריו של נשיא ארה"ב בנוגע למגעים בין וושינגטון לטהראן. יו"ר הפרלמנט קאליבאף, שהוזכר כמי שעשוי להיות איש הקשר מול האמריקנים טען: "מדובר בחדשות כזב שנועדו לתמרן את שוקי ההון והנפט"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
בכירים בירושלים: ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים וביקשה ממנה שלא תתקוף מתקני תשתית בימים הקרובים

יוני בן מנחם

לדברי גורמים בכירים, פקיסטן הייתה המתווכת הראשית בין הצדדים. בשלב זה לא ידוע מי איש הקשר מהצד האיראני, וישנה הערכה זהירה כי מדובר ביו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 23 בדצמבר 2026
טראמפ: "יש לנו סיכוי רציני מאוד להגיע להסכם; אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל שם"

צוות אפוק

נשיא ארה"ב התייחס להצהרתו על מגעים מול איראן: "אנחנו פועלים במסגרת של תקופה בת חמישה ימים. אם זה ילך טוב, נסיים את העניין הזה. אם לא, פשוט נמשיך להפציץ מכל הלב"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 16 במרץ 2026
סטארמר: אין אינדיקציה שאיראן מכוונת לבריטניה; לונדון בוחנת בזהירות את שאלת הורמוז

צוות אפוק

על רקע הדיווחים על ירי לבסיס דייגו גרסיה, ראש ממשלת בריטניה הבהיר כי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה

