באיראן טוענים כי הותקפו מתקני אנרגיה באספהאן וחורמשאר ומאיימים בתגובה. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט 25 כטב"מים באזור המזרחי של הממלכה, הנחשב למרכז תעשיית האנרגיה במדינה
דורון פסקין | 24 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
משמרות המהפכה מאיימים: "החלטנו לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי"
הבוקר נטען בכלי תקשורת באיראן כי הותקפו מתקני אנרגיה באספהאן שבמרכז איראן ובחורמשאר שבדרום המדינה. לפי הדיווחים, התקיפות הביאו להפסקות חשמל באספהאן.
לאחר מכן, פרסמו משמרות המהפכה הודעה ובה איימו לתקוף תשתיות אנרגיה בישראל ובמדינות המפרץ בתגובה למה שכינו לטענתם כ"תוקפנות אמריקנית-ציונית אכזרית נגד מתקני אנרגיה" באספהאן ובחורמשהר.
בהודעה נכתב כי "המתקנים נפגעו, כולל קווי אספקת גז לתחנת הכוח חורמשהר, מה שהוביל להפסקת חשמל מוחלטת בעיר. לכן, הנהגת משמרות המהפכה החליטה לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי".
