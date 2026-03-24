באיראן טוענים כי הותקפו מתקני אנרגיה באספהאן וחורמשאר ומאיימים בתגובה. משרד ההגנה הסעודי הודיע כי יירט 25 כטב"מים באזור המזרחי של הממלכה, הנחשב למרכז תעשיית האנרגיה במדינה

דורון פסקין | 24 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה מאיימים: "החלטנו לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי"

הבוקר נטען בכלי תקשורת באיראן כי הותקפו מתקני אנרגיה באספהאן שבמרכז איראן ובחורמשאר שבדרום המדינה. לפי הדיווחים, התקיפות הביאו להפסקות חשמל באספהאן.

לאחר מכן, פרסמו משמרות המהפכה הודעה ובה איימו לתקוף תשתיות אנרגיה בישראל ובמדינות המפרץ בתגובה למה שכינו לטענתם כ"תוקפנות אמריקנית-ציונית אכזרית נגד מתקני אנרגיה" באספהאן ובחורמשהר.

בהודעה נכתב כי "המתקנים נפגעו, כולל קווי אספקת גז לתחנת הכוח חורמשהר, מה שהוביל להפסקת חשמל מוחלטת בעיר. לכן, הנהגת משמרות המהפכה החליטה לפעול נגד כל מתקני האנרגיה בישראל ובמפרץ הפרסי".

מתקפה איראנית על מאגרי דלק בבחריין, 12 במרץ 2026 | צילום: Fadhel MADHAN / AFP via Getty Images

פצועים קל במספר זירות נפילה בתל אביב

נזק נגרם למספר בניינים; באיראן טוענים: הותקפו הלילה תשתיות נפט באספהאן וחומשאר; מחיר הנפט רושם עלייה עם פתיחת המסחר | דיווח מתעדכן

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024
בכירים איראנים מכחישים: "לא התקיים שום משא ומתן עם ארה"ב"

ההכחשות מגיעות על רקע דבריו של נשיא ארה"ב בנוגע למגעים בין וושינגטון לטהראן. יו"ר הפרלמנט קאליבאף, שהוזכר כמי שעשוי להיות איש הקשר מול האמריקנים טען: "מדובר בחדשות כזב שנועדו לתמרן את שוקי ההון והנפט"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
בכירים בירושלים: ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים וביקשה ממנה שלא תתקוף מתקני תשתית בימים הקרובים

לדברי גורמים בכירים, פקיסטן הייתה המתווכת הראשית בין הצדדים. בשלב זה לא ידוע מי איש הקשר מהצד האיראני, וישנה הערכה זהירה כי מדובר ביו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 23 בדצמבר 2026
טראמפ: "יש לנו סיכוי רציני מאוד להגיע להסכם; אנחנו בקשר עם אדם שאני מאמין שהוא המכובד ביותר והמוביל שם"

נשיא ארה"ב התייחס להצהרתו על מגעים מול איראן: "אנחנו פועלים במסגרת של תקופה בת חמישה ימים. אם זה ילך טוב, נסיים את העניין הזה. אם לא, פשוט נמשיך להפציץ מכל הלב"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 16 במרץ 2026
סטארמר: אין אינדיקציה שאיראן מכוונת לבריטניה; לונדון בוחנת בזהירות את שאלת הורמוז

על רקע הדיווחים על ירי לבסיס דייגו גרסיה, ראש ממשלת בריטניה הבהיר כי העדיפות העליונה של ממשלתו היא הגנה על האינטרסים הבריטיים לצד מאמץ לדה-אסקלציה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 17 במרץ 2026
טראמפ הודיע על דחיית האולטימטום לאיראן בחמישה ימים; "מתקיימות שיחות טובות מול איראן"

נשיא ארה"ב הודיע בפוסט שפרסם כי השיחות נוגעות "לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו במזרח התיכון". מנגד, באיראן הכחישו כי מתקיימות שיחות

