נזק נגרם למספר בניינים; באיראן טוענים: הותקפו הלילה תשתיות נפט באספהאן וחומשאר; מחיר הנפט רושם עלייה עם פתיחת המסחר | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 24 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
פצועים קל במספר זירות נפילה בתל אביב
9:30 - דובר צה"ל: חיל האוויר השלים אתמול גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בלב טהראן.
במסגרת התקיפות, הותקפו מספר מפקדות מרכזיות של משטר הטרור האיראני, ובהן שתי מפקדות של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה ומפקדה נוספת של מיניסטריון המודיעין האיראני.
במקביל, הותקפו מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה ומערכות הגנה אוויריות, זאת במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.
