ההכחשות מגיעות על רקע דבריו של נשיא ארה"ב בנוגע למגעים בין וושינגטון לטהראן. יו"ר הפרלמנט קאליבאף, שהוזכר כמי שעשוי להיות איש הקשר מול האמריקנים טען: "מדובר בחדשות כזב שנועדו לתמרן את שוקי ההון והנפט"

דורון פסקין | 23 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

בכירים איראנים מכחישים: "לא התקיים שום משא ומתן עם ארה"ב"

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, IRNA, ציטטה את דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, שאמר כי לא התקיימו שיחות עם ארה"ב "לאורך 24 ימי המלחמה הכפויה".

לדבריו, "עמדתה של איראן בנוגע למצר הורמוז ולתנאים המוקדמים לסיום המלחמה נותרה ללא שינוי".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 15 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

