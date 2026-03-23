לדברי גורמים בכירים, פקיסטן הייתה המתווכת הראשית בין הצדדים. בשלב זה לא ידוע מי איש הקשר מהצד האיראני, וישנה הערכה זהירה כי מדובר ביו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף
יוני בן מנחם | 23 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
בכירים בירושלים: ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים וביקשה ממנה שלא תתקוף מתקני תשתית בימים הקרובים
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו לאפוק כי ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים ועל ההחלטה של טראמפ לדחות את האולטימטום בחמישה ימים, לפני שטראמפ הודיע עליה, וביקשה ממנה להימנע בתקופה זו מתקיפת תחנות כוח ומתקני תשתית באיראן.
הם ציינו כי שלוש מדינות פעלו מאחורי הקלעים כדי לתווך בין ארה"ב לאיראן: מצרים, טורקיה ופקיסטן, שהייתה המתווכת הראשית.
מי שניהלו את המגעים מהצד האמריקני היו השליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. בירושלים לא קבעו חד משמעית מי היה הנציג בצד האיראני, אך העריכו באופן זהיר כי יתכן שמדובר במוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט.
