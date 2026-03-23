בכירים בירושלים: ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים וביקשה ממנה שלא תתקוף מתקני תשתית בימים הקרובים

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו לאפוק כי ארה"ב עדכנה את ישראל על המגעים ועל ההחלטה של טראמפ לדחות את האולטימטום בחמישה ימים, לפני שטראמפ הודיע עליה, וביקשה ממנה להימנע בתקופה זו מתקיפת תחנות כוח ומתקני תשתית באיראן.

הם ציינו כי שלוש מדינות פעלו מאחורי הקלעים כדי לתווך בין ארה"ב לאיראן: מצרים, טורקיה ופקיסטן, שהייתה המתווכת הראשית.