המשטרה הבריטית חוקרת את ההצתה בגולדרס גרין כפשע שנאה אנטישמי. מאז 9 במרץ דווח גם על פיצוץ בבית כנסת בליאז', הצתה בבית כנסת ברוטרדם, פיצוץ ליד בית ספר יהודי באמסטרדם ומזימה אנטישמית שסוכלה בצרפת
צוות מגזין אפוק | 23 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
לונדון: ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי הוצתו
משטרת לונדון פתחה בחקירת הצתה המטופלת כפשע שנאה אנטישמי, לאחר שארבעה אמבולנסים של ארגון ההצלה היהודי "Hatzola Northwest" עלו באש לפנות בוקר בשכונת גולדרס גרין שבצפון לונדון.
לפי המשטרה, הכוחות הוזעקו בסביבות 01:45, לא היו נפגעים, אך מכלי גז בכלי הרכב התפוצצו, נגרם נזק לבניין סמוך ותושבים פונו כאמצעי זהירות. המשטרה מסרה כי בשלב זה היא מחפשת שלושה חשודים.
ארגון ההצלה מפעיל מענה רפואי לשעת חירום ללא כוונת רווח, והמשטרה הודיעה כי תגביר סיורים באזור ותעמיק את הקשר עם הנהגת הקהילה בזמן שהחקירה נמשכת.
