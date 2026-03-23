לונדון: ארבעה אמבולנסים של ארגון הצלה יהודי הוצתו

משטרת לונדון פתחה בחקירת הצתה המטופלת כפשע שנאה אנטישמי, לאחר שארבעה אמבולנסים של ארגון ההצלה היהודי "Hatzola Northwest" עלו באש לפנות בוקר בשכונת גולדרס גרין שבצפון לונדון.

לפי המשטרה, הכוחות הוזעקו בסביבות 01:45, לא היו נפגעים, אך מכלי גז בכלי הרכב התפוצצו, נגרם נזק לבניין סמוך ותושבים פונו כאמצעי זהירות. המשטרה מסרה כי בשלב זה היא מחפשת שלושה חשודים.