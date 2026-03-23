מפקד סנטקום לאזרחי איראן: "הישארו בבתים לעת עתה"; בהמשך "יהיה סימן ברור לצאת"

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, אמר בריאיון לערוץ איראן אינטרנשיונל, הנחשב לערוץ אופוזיציה איראני, שפורסם היום, כי בשלב זה אזרחי איראן צריכים להישאר בבתיהם ולא לצאת החוצה.

"הם משגרים טילים וכטב"מים מאזורים מאוכלסים, ואתם צריכים להישאר בפנים לעת עתה", אמר, והוסיף כי "בשלב מסוים יהיה סימן ברור" שיאפשר לצאת.