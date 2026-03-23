אדמירל בראד קופר התייחס בריאיון לערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל" ללחימה באיראן ולעיתוי בו העם ייקרא לצאת לרחובות. שגריר ישראל בארה"ב אמר ל-CNN: המערכה תסתיים רק כאשר "לא תהיה ישות בטהראן" שתאיים על האזור
צוות מגזין אפוק | 23 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מפקד סנטקום לאזרחי איראן: "הישארו בבתים לעת עתה"; בהמשך "יהיה סימן ברור לצאת"
מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, אמר בריאיון לערוץ איראן אינטרנשיונל, הנחשב לערוץ אופוזיציה איראני, שפורסם היום, כי בשלב זה אזרחי איראן צריכים להישאר בבתיהם ולא לצאת החוצה.
"הם משגרים טילים וכטב"מים מאזורים מאוכלסים, ואתם צריכים להישאר בפנים לעת עתה", אמר, והוסיף כי "בשלב מסוים יהיה סימן ברור" שיאפשר לצאת.
בריאיון האשים קופר את טהראן בכך שהיא פועלת מתוך "ייאוש" ומכוונת במתכוון נגד מטרות אזרחיות ברחבי המזרח התיכון. לדבריו, בשבועות האחרונים איראן תקפה יעדים אזרחיים יותר מ-300 פעמים, בעוד שהיקף האש שלה נשחק: ממטחים של עשרות טילים וכטב"מים בתחילת העימות, ל"אחד או שניים בכל פעם" כעת.
