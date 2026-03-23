לפי תחקיר ראשוני, מוסקוביץ ז"ל נהרג מירי ארטילרי שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 23 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה"ל: "עופר מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו"
11:11 - דובר צה"ל: אתמול, עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג כתוצאה מירי במרחב משגב עם. בשעות הערב התקיים תחקיר בנושא בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדים בכירים נוספים.
ממצאי התחקיר הראשוני מראים כי מוסקוביץ ז"ל נהרג מירי ארטילרי שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים במרחב דרום לבנון. משפחתו עודכנה על כך.
מפקד הפיקוד סיכם כי במהלך האירוע עלו מספר ליקויים ושגיאות מבצעיות קשות בתכנון וביצוע הירי. ירי הפגזים בוצע בזווית שגויה ולא על פי הנהלים הנדרשים. בעקבות כך, פגעו חמישה פגזים ברכס משגב עם, במקום במטרות אויב. מסקנות התחקיר יופקו וילמדו על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים.
