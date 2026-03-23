פתיח בירול ציין כי עד כה "לפחות 40 מתקני אנרגיה באזור נפגעו בצורה קשה, בתשע מדינות שונות". עם פתיחת שבוע המסחר, מחיר הנפט ממשיך לעלות
דורון פסקין | 23 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
מנהל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית: המלחמה במפרץ יוצרת מחסור יומי של 11 מיליון חביות נפט
מנהל סוכנות האנרגיה הבין-לאומית (IEA), פתיח בירול, אמר היום בנאום שנשא במועדון העיתונות באוסטרליה כי המלחמה במפרץ גורמת למחסור יומי של 11 מיליון חביות נפט.
לדבריו, "הכלכלה העולמית ניצבת היום בפני איום משמעותי, ואני מקווה מאוד שהמשבר הזה ייפתר בקרוב. יש צורך דחוף במאמץ עולמי לייצוב זרימת האנרגיה".
בירול הזהיר כי ההסלמה במזרח התיכון מחוללת את משבר האנרגיה החמור ביותר זה עשרות שנים. לדבריו, הפגיעה הנוכחית באספקת הנפט כבר עלתה בהיקפה על משברי האנרגיה הידועים של שנות ה-70 – בעקבות מלחמת יום הכיפורים ב-1973 והמהפכה באיראן ב-1979.
