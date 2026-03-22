מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר כי הברית עדיין בודקת את הטענה הישראלית שלפיה איראן מחזיקה ביכולת לפגוע בפריז, ברלין ורומא

צוות מגזין אפוק | 22 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

רוטה מגבה את טראמפ מול איראן: נטרול הגרעין ומערך הטילים חיוני

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, העניק גיבוי פומבי למהלכים שמוביל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד איראן.

בריאיון לרשת CBS אמר רוטה כי נאט"ו אינה יכולה לאשר בשלב זה את ההערכה הישראלית שלפיה איראן מחזיקה בטילים היכולים להגיע לפריז, ברלין ורומא, אך ציין כי הטענה נמצאת בבדיקה.

לדברי רוטה, אם יתברר שההערכה הישראלית נכונה, הרי שמדובר בעוד אינדיקציה לחשיבות הפגיעה ביכולת הבליסטית ובתוכנית הגרעין של איראן.

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 12 בפברואר 2026 | צילום: JOHN THYS / AFP via Getty Images

