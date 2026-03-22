על רקע המתיחות העדתית במדינה, וניסיונות לקדם מסלול לשילוב הכורדים בסוריה, תקרית שאירעה במהלך חגיגות חג הנורוז הציתה מהומות בצפון המדינה

דורון פסקין | 22 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסרת הדגל הסורי על ידי צעיר כורדי הגבירה את המתיחות בצפון סוריה

אירוע שהתרחש אתמול במהלך חגיגות נורוז בכובאני (עין אל-ערב) שבצפון סוריה, התפתח בתוך שעות לעימות פוליטי וביטחוני רחב יותר באזור.

לפי דיווחים שפורסמו בתקשורת הסורית, צעיר כורדי הוריד את דגל סוריה במהלך החגיגות בעיר. זמן קצר לאחר מכן הודיעו כוחות הביטחון הפנימי בכובאני כי הצעיר נעצר, והדגישו כי מדובר במעשה אישי שאינו מייצג שום גוף פוליטי או מוסדי. בהמשך היום, עם זאת, פורסמה הכחשה מצד הרשויות בדמשק שלפיה אותו צעיר כלל לא נעצר.

התקרית לא נותרה בגדר אירוע מקומי. לפי הדיווחים, כבר אתמול בערב נרשמו תגובות זעם הן ברשתות החברתיות והן בשטח, מצד אנשי שבטים ערביים הנאמנים למשטר בצפון ובצפון-מזרח סוריה, בין היתר בחסכה, בקמישלי, בעפרין ובחלקים מצפון חלב. עוד דווח כי בעקבות אירוע הדגל התרחשו בכמה מוקדים "מעשי תגובה וחריגות שפגעו באזרחים", בעיקר בעפרין ובסביבתה, אם כי לא נמסרו פרטים מלאים על היקף האירועים והפגיעות.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 23 בספטמבר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

