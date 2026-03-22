הסרת הדגל הסורי על ידי צעיר כורדי הגבירה את המתיחות בצפון סוריה

אירוע שהתרחש אתמול במהלך חגיגות נורוז בכובאני (עין אל-ערב) שבצפון סוריה, התפתח בתוך שעות לעימות פוליטי וביטחוני רחב יותר באזור.

לפי דיווחים שפורסמו בתקשורת הסורית, צעיר כורדי הוריד את דגל סוריה במהלך החגיגות בעיר. זמן קצר לאחר מכן הודיעו כוחות הביטחון הפנימי בכובאני כי הצעיר נעצר, והדגישו כי מדובר במעשה אישי שאינו מייצג שום גוף פוליטי או מוסדי. בהמשך היום, עם זאת, פורסמה הכחשה מצד הרשויות בדמשק שלפיה אותו צעיר כלל לא נעצר.