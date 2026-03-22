סטיב ריד, שר וחבר קבינט בריטי, אמר כי בלונדון אין הערכת מצב רשמית התומכת בטענה שאיראן מנסה לפגוע באירופה או מסוגלת לעשות זאת. הדברים נאמרו לאחר שבישראל הזהירו כי טילים איראניים עשויים להגיע ללונדון, פריז או ברלין
שר בקבינט הבריטי מצנן את האזהרות מישראל: אין הערכה שאיראן מכוונת טילים לאירופה
סטיב ריד, שר בקבינט הבריטי המכהן כשר השיכון, הקהילות והשלטון המקומי, אמר היום כי לבריטניה אין הערכה התומכת בטענה שאיראן מתכננת לתקוף את אירופה בטילים בליסטיים, ואף לא הערכה שלפיה יש לה יכולת מוכחת לעשות זאת.
בראיונות ל-BBC ול-Sky News אמר ריד כי בריטניה אינה מבקשת להיגרר למלחמה, אך תגן על האינטרסים שלה ותפעל יחד עם בעלות בריתה להרגעת ההסלמה.
דבריו באו לאחר שבישראל הזהירו בסוף השבוע כי בידי איראן טילים היכולים להגיע לערי בירה באירופה. אזהרות שנאמרו לאחר ניסיון איראני שלא צלח לפגוע בבסיס דייגו גרסיה, בסיס משותף לארה"ב ולבריטניה באוקיינוס ההודי, המרוחק כ-4,000 קילומטרים מאיראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו