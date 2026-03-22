שר בקבינט הבריטי מצנן את האזהרות מישראל: אין הערכה שאיראן מכוונת טילים לאירופה

סטיב ריד, שר בקבינט הבריטי המכהן כשר השיכון, הקהילות והשלטון המקומי, אמר היום כי לבריטניה אין הערכה התומכת בטענה שאיראן מתכננת לתקוף את אירופה בטילים בליסטיים, ואף לא הערכה שלפיה יש לה יכולת מוכחת לעשות זאת.

בראיונות ל-BBC ול-Sky News אמר ריד כי בריטניה אינה מבקשת להיגרר למלחמה, אך תגן על האינטרסים שלה ותפעל יחד עם בעלות בריתה להרגעת ההסלמה.