לאחר האולטימטום של טראמפ: באיראן מאיימים לתקוף תשתיות אנרגיה בישראל ובאזור

מטה "ח'אתם אל-אנביא", הזרוע ההנדסית-כלכלית של משמרות המהפכה באיראן, פרסם היום באמצעות סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" הודעה חריפה, על רקע האולטימטום בן 48 השעות שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפתיחת מצר הורמוז.

בהודעת המטה נמסר כי אם תשתיות האנרגיה של איראן יותקפו בידי ארה"ב או ישראל, טהראן תגיב במהלך רב-זירתי ובלתי מידתי.