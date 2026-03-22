לאחר שנשיא ארה"ב איים לתקוף תחנות כוח אם מצר הורמוז לא יפתח, פרסמה איראן מספר איומים: "התגובה תהיה עוצמתית יותר, רחבת היקף מן הצפוי ושונה ממהלך הפעולות הנוכחי"
דורון פסקין | 22 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
לאחר האולטימטום של טראמפ: באיראן מאיימים לתקוף תשתיות אנרגיה בישראל ובאזור
מטה "ח'אתם אל-אנביא", הזרוע ההנדסית-כלכלית של משמרות המהפכה באיראן, פרסם היום באמצעות סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" הודעה חריפה, על רקע האולטימטום בן 48 השעות שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפתיחת מצר הורמוז.
בהודעת המטה נמסר כי אם תשתיות האנרגיה של איראן יותקפו בידי ארה"ב או ישראל, טהראן תגיב במהלך רב-זירתי ובלתי מידתי.
בהתייחס למצר הורמוז, נטען בהודעה כי איראן הבהירה שוב ושוב שהוא "סגור בשלב זה רק בפני האויב ותנועות מזיקות", וכי הוא נתון ל"שליטה חכמה", במסגרתה מתאפשרת תנועה "שאינה מזיקה" תחת מגבלות שנועדו להבטיח את האינטרסים של איראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו