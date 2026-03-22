צה"ל השמיד את גשר אל-קאסמיה בדרום לבנון, לאחר שמוקדם יותר הצהיר שר הביטחון כי ניתנה הנחיה להשמיד גשרים מעל לליטני
חיסול מחבלים, איתור אמל"ח וסיכול בכירים – נמשכת פעילות כוחות צה"ל בלבנון
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בלבנון נגד תשתיות טרור בדרום המדינה של ארגוני טרור במרחב ובראשם חיזבאללה.
הפעילות מגיעה על רקע מספר מטחים שנורו מהבוקר לעבר ישראל ולאחר שטיל נ"ט שנורה על ידי חיזבאללה הביא למותו של עופר מוסקוביץ', חבר קיבוץ משגב עם, בעת ששהה במכוניתו.
דובר צה"ל עדכן כי כוחות אוגדה 36 פשטו על מספר מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון ואיתרו אמצעי לחימה רבים. נוסף על כך, כוחות חטיבה 7 חיסלו יותר מ-10 מחבלי חיזבאללה שהיוו איום מיידי על הכוחות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו