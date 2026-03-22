מאז ה-7 באוקטובר סימנה ישראל את "מהנדסי התודעה" – הדוברים של ארגוני הטרור שלדברי בכירים בישראל מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב דעת הקהל הישראלית והערבית, וחיסולם פוגע ביכולת ההשפעה על הרחוב הערבי

יוני בן מנחם | 22 במרץ 2026 | חדשות | 3 דק׳

המלחמה בתעמולת הטרור – ישראל חיסלה את ראשי הלוחמה הפסיכולוגית של הציר האיראני

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מאז מתקפת ה-7 באוקטובר 2023, ישראל שמה לה למטרה לפגוע גם במה שמכונה "מהנדסי התודעה" ואנשי הלוחמה הפסיכולוגית של ציר ההתנגדות ברחבי המזרח התיכון.

לדבריהם, מדובר בזירה מסוכנת במיוחד: אותם אנשי תודעה עסקו בהסתת המונים, בהפצת עלילות דם, ביצירת נרטיבים שקריים, בהשחרת פניה של מדינת ישראל ובהאשמתה בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות.

חלקם היו דוברים צבאיים ופנים מוכרות בתקשורת, ואחרים פעלו מאחורי הקלעים, לעיתים בפנים מכוסות, ושימשו עמוד השדרה של מערך התעמולה הכוזב של ציר ההתנגדות בהובלת איראן.

דובר משמרות המהפכה האיראניים לשעבר, מוחמד עלי נאייני, ודובר חמאס לשעבר, אבו עוביידה | צילום: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images, שימוש לפי סעיף 27א'

