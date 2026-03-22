שני כלי רכב עלו באש כתוצאה מירי מלבנון, אדם שנלכד באחד הרכבים נמצא ללא רוח חיים | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 22 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
הרוג מפגיעה ישירה ברכב במשגב עם
8:52 - דוברות כבאות והצלה לישראל: צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת גליל-גולן פועלים בזירת פגיעה ישירה בקיבוץ משגב עם. עם הגעת הצוותים לזירה, זוהו שני כלי רכב הבוערים כליל. לוחמי האש ביצעו פעולות כיבוי אינטנסיביות ובמקביל חילצו הרוג מהזירה. הצוותים ממשיכים בסריקות בזירה לשלילת הימצאות לכודים נוספים.
מפקד מחוז צפון, טפסר יאיר אלקיים, מסר מהזירה: "מדובר בזירה קשה של שריפת שני כלי רכב כתוצאה מפגיעה ישירה, לוחמי האש איתרו לכוד ופעלו לחילוצו. נמשיך לפעול בכל אירוע ובכל זמן שנידרש".
8:49 - חובשי רפואת חירום במד"א תייסיר סובח וספא אבו ראפע, מסרו: "הגענו למקום וראינו שני כלי רכב עולים באש.
