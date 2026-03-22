טראמפ הציב לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציב הלילה לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "אם איראן לא תפתח באופן מלא לחלוטין, ללא איום, את מצר הורמוז תוך 48 שעות מעכשיו, ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח שלה, החל מהגדולה ביותר".