נשיא ארה"ב כתב הלילה בפוסט שפרסם כי אם האולטימטום יפקע, "ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח של איראן, החל מהגדולה ביותר"
דורון פסקין | 22 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ הציב לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציב הלילה לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "אם איראן לא תפתח באופן מלא לחלוטין, ללא איום, את מצר הורמוז תוך 48 שעות מעכשיו, ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח שלה, החל מהגדולה ביותר".
