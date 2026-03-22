נשיא ארה"ב כתב הלילה בפוסט שפרסם כי אם האולטימטום יפקע, "ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח של איראן, החל מהגדולה ביותר"

דורון פסקין | 22 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ הציב לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציב הלילה לאיראן אולטימטום של 48 שעות לפתיחת מצר הורמוז.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "אם איראן לא תפתח באופן מלא לחלוטין, ללא איום, את מצר הורמוז תוך 48 שעות מעכשיו, ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח שלה, החל מהגדולה ביותר".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026 | צילום: Alex Wong/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אנשי ביטחון עומדים בכניסה למסגד בלהאור שבפקיסטן, 21 במרץ 2026
פקיסטן: גוברת המתיחות בין הצבא לממסד השיעי על רקע המלחמה באיראן

דורון פסקין

פגישה שנערכה בין מפקד הצבא לאנשי דת שיעים עוררה סערה במדינה, לאחר שהמסרים שיצאו ממנה התפרשו כרמז לכך שהזדהות עם איראן עשויה להיחשב כחוסר נאמנות לפקיסטן. מוקדם יותר החודש החלו מחאות במדינה בעקבות חיסולו של ח'מינאי

שידור של מנהיג קובה, מיגל דיאס-קאנל, נושא דברים בטלוויזיה הלאומית, בהוואנה, ב-5 בפברואר 2026
הלחץ גובר על השלטון בקובה: מחאה פנימית, משבר כלכלי ודרישות אמריקניות לשינוי פוליטי

צוות מגזין אפוק

הנהגת קובה ניצבת בפני לחץ גובר מצד וושינגטון, לצד החרפה במצב הכלכלי והתעצמות המחאה ברחבי האי. ברקע: מחסור חמור במזון ובתרופות, הפסקות חשמל ממושכות וקריאות גלויות יותר ויותר לשינוי שלטוני

נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן בפעילות בים התיכון, 3 במרץ 2026
כמה כוח שלחה ארה"ב מול איראן? כך נראית ההתגייסות האמריקנית

צוות מגזין אפוק

כ-40% מנושאות המטוסים הזמינות, וכמעט מחצית ממפציצי ה-B-1. מעקב מעודכן של המועצה האטלנטית מראה כי ארה"ב כבר הקצתה למערכה חלק ניכר מנושאות המטוסים, המשחתות, המפציצים, מטוסי הבקרה, מטוסי התדלוק ומערכי ההגנה האווירית שלה

בית זיקוק בטקסס, 19 במרץ 2026
סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

דורון פסקין

החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע

זירת הפגיעה בערד
עשרות פצועים כתוצאה מפגיעה ישירה בערד

צוות מגזין אפוק

מספר בניינים נפגעו, כעשרה בני אדם נפצעו באורח קשה; הרמטכ"ל: "בחג הפסח נמשיך להילחם על חירותנו ועתידנו" | דיווח מתעדכן

מפציץ 'B-1B לנסר' של חיל האוויר האמריקני
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

צוות מגזין אפוק

לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים

