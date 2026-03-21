פגישה שנערכה בין מפקד הצבא לאנשי דת שיעים עוררה סערה במדינה, לאחר שהמסרים שיצאו ממנה התפרשו כרמז לכך שהזדהות עם איראן עשויה להיחשב כחוסר נאמנות לפקיסטן. מוקדם יותר החודש החלו מחאות במדינה בעקבות חיסולו של ח'מינאי

דורון פסקין | 21 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

פקיסטן: גוברת המתיחות בין הצבא לממסד השיעי על רקע המלחמה באיראן

ב-19 במרץ זימן מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסם מוניר, אנשי דת שיעים בכירים לפגישה בעיר רוואלפינדי שבצפון פקיסטן.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, הפגישה עוררה סערה, משום שבעיני חלקים מהציבור השיעי – המהווה מיעוט במדינה – המסר שעלה ממנה התפרש כרמז לכך שהזדהות עם איראן עשויה להיחשב כחוסר נאמנות לפקיסטן.

העיתון הפקיסטני "Dawn" ציטט את הודעת זרוע ההסברה של הצבא (ISPR), שלפיה הדיון עסק ב"ביטחון לאומי" ובתפקידם של אנשי הדת בשמירה על "הרמוניה חברתית". עוד נמסר כי מוניר הדגיש: "לא נסבול אלימות בפקיסטן על רקע אירועים המתרחשים במדינה אחרת".

אנשי ביטחון עומדים בכניסה למסגד בלהאור שבפקיסטן, 21 במרץ 2026 | צילום: Arif ALI / AFP via Getty Images

