פקיסטן: גוברת המתיחות בין הצבא לממסד השיעי על רקע המלחמה באיראן

ב-19 במרץ זימן מפקד הצבא הפקיסטני, פילדמרשל עאסם מוניר, אנשי דת שיעים בכירים לפגישה בעיר רוואלפינדי שבצפון פקיסטן.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, הפגישה עוררה סערה, משום שבעיני חלקים מהציבור השיעי – המהווה מיעוט במדינה – המסר שעלה ממנה התפרש כרמז לכך שהזדהות עם איראן עשויה להיחשב כחוסר נאמנות לפקיסטן.

העיתון הפקיסטני "Dawn" ציטט את הודעת זרוע ההסברה של הצבא (ISPR), שלפיה הדיון עסק ב"ביטחון לאומי" ובתפקידם של אנשי הדת בשמירה על "הרמוניה חברתית". עוד נמסר כי מוניר הדגיש: "לא נסבול אלימות בפקיסטן על רקע אירועים המתרחשים במדינה אחרת".