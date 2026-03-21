הלחץ גובר על השלטון בקובה: מחאה פנימית, משבר כלכלי ודרישות אמריקניות לשינוי פוליטי

כאשר סלינה למברט אורטגה, צעירה בת 24 מסנטיאגו דה קובה, העלתה בינואר סקר בפייסבוק וביקשה מהגולשים לבחור את מי היו רוצים לראות כנשיא קובה – את הנשיא המכהן מיגל דיאס-קנל או את שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו, בן למהגרים קובנים-אמריקנים – היא לא העלתה בדעתה שבתוך שעות יהפוך הפוסט לאירוע פוליטי.

הסקר צבר עשרות אלפי תגובות והצבעות, רובן המכריע לטובת רוביו, ולמברט אורטגה זומנה לחקירה בידי ביטחון המדינה. זמן קצר לאחר מכן הוסר הפוסט.