הנהגת קובה ניצבת בפני לחץ גובר מצד וושינגטון, לצד החרפה במצב הכלכלי והתעצמות המחאה ברחבי האי. ברקע: מחסור חמור במזון ובתרופות, הפסקות חשמל ממושכות וקריאות גלויות יותר ויותר לשינוי שלטוני
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 4 דק׳
הלחץ גובר על השלטון בקובה: מחאה פנימית, משבר כלכלי ודרישות אמריקניות לשינוי פוליטי
כאשר סלינה למברט אורטגה, צעירה בת 24 מסנטיאגו דה קובה, העלתה בינואר סקר בפייסבוק וביקשה מהגולשים לבחור את מי היו רוצים לראות כנשיא קובה – את הנשיא המכהן מיגל דיאס-קנל או את שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו, בן למהגרים קובנים-אמריקנים – היא לא העלתה בדעתה שבתוך שעות יהפוך הפוסט לאירוע פוליטי.
הסקר צבר עשרות אלפי תגובות והצבעות, רובן המכריע לטובת רוביו, ולמברט אורטגה זומנה לחקירה בידי ביטחון המדינה. זמן קצר לאחר מכן הוסר הפוסט.
כדי להבין מדוע סקר כזה נתפס בקובה כמעט כמעשה חתרני, צריך לזכור שקובה אינה דמוקרטיה רב-מפלגתית, אלא מדינת מפלגה אחת. החוקה הקובנית מגדירה את המדינה כסוציאליסטית, והמפלגה הקומוניסטית – המוגדרת בה במפורש כמרקסיסטית-לניניסטית – היא הכוח המניע העליון של החברה והמדינה. במילים פשוטות: זהו משטר חד-מפלגתי, שבו עצם העלאת האפשרות למנהיג חלופי, ובוודאי כזה המזוהה עם ארה"ב, נוגעת בלב הלגיטימיות של השלטון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו