הנהגת קובה ניצבת בפני לחץ גובר מצד וושינגטון, לצד החרפה במצב הכלכלי והתעצמות המחאה ברחבי האי. ברקע: מחסור חמור במזון ובתרופות, הפסקות חשמל ממושכות וקריאות גלויות יותר ויותר לשינוי שלטוני

צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 4 דק׳

הלחץ גובר על השלטון בקובה: מחאה פנימית, משבר כלכלי ודרישות אמריקניות לשינוי פוליטי

כאשר סלינה למברט אורטגה, צעירה בת 24 מסנטיאגו דה קובה, העלתה בינואר סקר בפייסבוק וביקשה מהגולשים לבחור את מי היו רוצים לראות כנשיא קובה – את הנשיא המכהן מיגל דיאס-קנל או את שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו, בן למהגרים קובנים-אמריקנים – היא לא העלתה בדעתה שבתוך שעות יהפוך הפוסט לאירוע פוליטי.

הסקר צבר עשרות אלפי תגובות והצבעות, רובן המכריע לטובת רוביו, ולמברט אורטגה זומנה לחקירה בידי ביטחון המדינה. זמן קצר לאחר מכן הוסר הפוסט.

כדי להבין מדוע סקר כזה נתפס בקובה כמעט כמעשה חתרני, צריך לזכור שקובה אינה דמוקרטיה רב-מפלגתית, אלא מדינת מפלגה אחת. החוקה הקובנית מגדירה את המדינה כסוציאליסטית, והמפלגה הקומוניסטית – המוגדרת בה במפורש כמרקסיסטית-לניניסטית – היא הכוח המניע העליון של החברה והמדינה. במילים פשוטות: זהו משטר חד-מפלגתי, שבו עצם העלאת האפשרות למנהיג חלופי, ובוודאי כזה המזוהה עם ארה"ב, נוגעת בלב הלגיטימיות של השלטון.

שידור של מנהיג קובה, מיגל דיאס-קאנל, נושא דברים בטלוויזיה הלאומית, בהוואנה, ב-5 בפברואר 2026

שידור בטלוויזיה הלאומית של מנהיג קובה, מיגל דיאס-קאנל, נושא דברים, ב-5 בפברואר 2026 | צילום: Yamil Lage/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן בפעילות בים התיכון, 3 במרץ 2026
כמה כוח שלחה ארה"ב מול איראן? כך נראית ההתגייסות האמריקנית

צוות מגזין אפוק

כ-40% מנושאות המטוסים הזמינות, וכמעט מחצית ממפציצי ה-B-1. מעקב מעודכן של המועצה האטלנטית מראה כי ארה"ב כבר הקצתה למערכה חלק ניכר מנושאות המטוסים, המשחתות, המפציצים, מטוסי הבקרה, מטוסי התדלוק ומערכי ההגנה האווירית שלה

בית זיקוק בטקסס, 19 במרץ 2026
סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

דורון פסקין

החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע

תקיפה בטהראן, 17 במרץ 2026
הרמטכ"ל: "אנחנו באמצע הדרך אך הכיוון ברור. בחג הפסח נמשיך להילחם על חירותנו ועתידנו"

צוות מגזין אפוק

הותקף אתר ששימש את איראן לפיתוח רכיבים לייצור נשק גרעיני; שר הביטחון: "עוצמת התקיפות באיראן תעלה השבוע מדרגה באופן משמעותי" | דיווח מתעדכן

מפציץ 'B-1B לנסר' של חיל האוויר האמריקני
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

צוות מגזין אפוק

לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026
טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 6 בינואר 2026
עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

צוות מגזין אפוק

20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת

