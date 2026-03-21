כ-40% מנושאות המטוסים הזמינות, וכמעט מחצית ממפציצי ה-B-1. מעקב מעודכן של המועצה האטלנטית מראה כי ארה"ב כבר הקצתה למערכה חלק ניכר מנושאות המטוסים, המשחתות, המפציצים, מטוסי הבקרה, מטוסי התדלוק ומערכי ההגנה האווירית שלה

צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

כמה כוח שלחה ארה"ב מול איראן? כך נראית ההתגייסות האמריקנית

מעקב חדש של המועצה האטלנטית, שעודכן ב-18 במרץ, מציג תמונת מצב עדכנית של היקף הכוחות שארה"ב כבר הפנתה למערכה מול איראן.

בזירה הימית, ההערכה היא שכ-40% מנושאות המטוסים האמריקניות הזמינות כבר הוקצו לתמיכה במבצע. לצידן, כ-26% מהמשחתות הזמינות מדגם Arleigh Burke מעורבות אף הן בפעילות.

במקביל, ה-USS Tripoli – הספינה הזמינה היחידה בקטגוריית ספינות התקיפה האמפיביות – עושה את דרכה מיפן למזרח התיכון. מכלול הנתונים הללו מצביע על עומס הולך וגובר על הכוח הימי האמריקני, ככל שהמערכה באזור נמשכת.

נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן בפעילות בים התיכון, 3 במרץ 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בית זיקוק בטקסס, 19 במרץ 2026
סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

דורון פסקין

החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 18 במרץ 2026
שר הביטחון: "עוצמת התקיפות תעלה השבוע מדרגה באופן משמעותי"

צוות מגזין אפוק

דיווח באיראן: מתקן ההעשרה בנתנז הותקף; חוסלו מחבלי חיזבאללה בהיתקלות בדרום לבנון | דיווח מתעדכן

מפציץ 'B-1B לנסר' של חיל האוויר האמריקני
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

צוות מגזין אפוק

לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026
טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 6 בינואר 2026
עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

צוות מגזין אפוק

20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק

צוות מגזין אפוק

וושינגטון העניקה היתר זמני ל-30 יום למכירה ופריקה של מטענים שכבר הועמסו, בניסיון להגדיל את ההיצע העולמי ולבלום את זינוק מחירי האנרגיה

