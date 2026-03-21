כ-40% מנושאות המטוסים הזמינות, וכמעט מחצית ממפציצי ה-B-1. מעקב מעודכן של המועצה האטלנטית מראה כי ארה"ב כבר הקצתה למערכה חלק ניכר מנושאות המטוסים, המשחתות, המפציצים, מטוסי הבקרה, מטוסי התדלוק ומערכי ההגנה האווירית שלה
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
כמה כוח שלחה ארה"ב מול איראן? כך נראית ההתגייסות האמריקנית
מעקב חדש של המועצה האטלנטית, שעודכן ב-18 במרץ, מציג תמונת מצב עדכנית של היקף הכוחות שארה"ב כבר הפנתה למערכה מול איראן.
בזירה הימית, ההערכה היא שכ-40% מנושאות המטוסים האמריקניות הזמינות כבר הוקצו לתמיכה במבצע. לצידן, כ-26% מהמשחתות הזמינות מדגם Arleigh Burke מעורבות אף הן בפעילות.
במקביל, ה-USS Tripoli – הספינה הזמינה היחידה בקטגוריית ספינות התקיפה האמפיביות – עושה את דרכה מיפן למזרח התיכון. מכלול הנתונים הללו מצביע על עומס הולך וגובר על הכוח הימי האמריקני, ככל שהמערכה באזור נמשכת.
