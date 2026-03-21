החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע

דורון פסקין | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

שבוע מסחר סוער עבר על שוק האנרגיה העולמי, על רקע המשך המתיחות במצר הורמוז והתקפות מצד איראן על מתקני אנרגיה מרכזיים במדינות המפרץ. התפתחויות אלו השפיעו באופן ישיר על מחירי האנרגיה.

מחיר נפט גולמי (ברנט) שנקבע בתום המסחר ביום שישי עומד על 112.19 לחבית – עלייה שבועית של כ-7%. בנקודה מסוימת השבוע המחירים זינקו מרמה של כ-103 דולר בתחילת השבוע לשיא של קרוב ל-120 דולר לחבית, בעקבות החששות הכבדים מהמשך חסימת מצר הורמוז והנזקים לתשתיות האנרגיה במפרץ, אך לקראת סוף השבוע חלה התמתנות בעליית המחירים.

מחיר ה-WTI (הנפט האמריקני) התנהג השבוע באופן שונה ממחיר הברנט, בעיקר על רקע פקיעת חוזים והתמקדות במלאים המקומיים בארה"ב. נכון לסגירת המסחר ביום שישי, עמד המחיר על 98.32 דולר לחבית. מדובר בעלייה יומית של כ-2.3% ביום שישי, אך במבט שבועי נרשמה דווקא ירידה קלה של כ-0.4%.

בית זיקוק בטקסס, 19 במרץ 2026 | צילום: Brandon Bell/Getty Images

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 18 במרץ 2026
פוטין שלח אגרות למנהיגי איראן: "שיהיו לעם האיראני הכוחות להתגבר על הקשיים"

צוות מגזין אפוק

הרס למבנים כתוצאה ממספר נפילות בראשון לציון; לוחמי גבעתי חיסלו מספר מחבלים בהיתקלות בלבנון | דיווח מתעדכן

מפציץ 'B-1B לנסר' של חיל האוויר האמריקני
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

צוות מגזין אפוק

לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026
טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 6 בינואר 2026
עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

צוות מגזין אפוק

20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק

צוות מגזין אפוק

וושינגטון העניקה היתר זמני ל-30 יום למכירה ופריקה של מטענים שכבר הועמסו, בניסיון להגדיל את ההיצע העולמי ולבלום את זינוק מחירי האנרגיה

דובר משמרות המהפכה שחוסל
חוסל דובר משמרות המהפכה

צוות מגזין אפוק

דיווח: איראן יצרה "מעבר בטוח" עבור כלי שייט שעברו אישור מוקדם; כתב אישום הוגש נגד חייל מילואים בכיפת ברזל באשמת ריגול למען איראן | דיווח מתעדכן

