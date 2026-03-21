סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

שבוע מסחר סוער עבר על שוק האנרגיה העולמי, על רקע המשך המתיחות במצר הורמוז והתקפות מצד איראן על מתקני אנרגיה מרכזיים במדינות המפרץ. התפתחויות אלו השפיעו באופן ישיר על מחירי האנרגיה.

מחיר נפט גולמי (ברנט) שנקבע בתום המסחר ביום שישי עומד על 112.19 לחבית – עלייה שבועית של כ-7%. בנקודה מסוימת השבוע המחירים זינקו מרמה של כ-103 דולר בתחילת השבוע לשיא של קרוב ל-120 דולר לחבית, בעקבות החששות הכבדים מהמשך חסימת מצר הורמוז והנזקים לתשתיות האנרגיה במפרץ, אך לקראת סוף השבוע חלה התמתנות בעליית המחירים.