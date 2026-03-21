החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע
דורון פסקין | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?
שבוע מסחר סוער עבר על שוק האנרגיה העולמי, על רקע המשך המתיחות במצר הורמוז והתקפות מצד איראן על מתקני אנרגיה מרכזיים במדינות המפרץ. התפתחויות אלו השפיעו באופן ישיר על מחירי האנרגיה.
מחיר נפט גולמי (ברנט) שנקבע בתום המסחר ביום שישי עומד על 112.19 לחבית – עלייה שבועית של כ-7%. בנקודה מסוימת השבוע המחירים זינקו מרמה של כ-103 דולר בתחילת השבוע לשיא של קרוב ל-120 דולר לחבית, בעקבות החששות הכבדים מהמשך חסימת מצר הורמוז והנזקים לתשתיות האנרגיה במפרץ, אך לקראת סוף השבוע חלה התמתנות בעליית המחירים.
מחיר ה-WTI (הנפט האמריקני) התנהג השבוע באופן שונה ממחיר הברנט, בעיקר על רקע פקיעת חוזים והתמקדות במלאים המקומיים בארה"ב. נכון לסגירת המסחר ביום שישי, עמד המחיר על 98.32 דולר לחבית. מדובר בעלייה יומית של כ-2.3% ביום שישי, אך במבט שבועי נרשמה דווקא ירידה קלה של כ-0.4%.
