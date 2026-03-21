פוטין שלח אגרות למנהיגי איראן: "שיהיו לעם האיראני הכוחות להתגבר על הקשיים"

11:51 - סוכנת הידיעות האיראנית תסנים פרסמה היום דיווח לפיו “מתחם ההעשרה נתנז” הותקף הבוקר.

תסנים ציטטה הודעה של ארגון האנרגיה האטומית של איראן, שטען כי לא נרשמה כל דליפה של חומרים רדיואקטיביים וכי אין סכנה לתושבי האזור.