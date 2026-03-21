הרס למבנים כתוצאה ממספר נפילות בראשון לציון; לוחמי גבעתי חיסלו מספר מחבלים בהיתקלות בלבנון | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

פוטין שלח אגרות למנהיגי איראן: "שיהיו לעם האיראני הכוחות להתגבר על הקשיים"

11:51 - סוכנת הידיעות האיראנית תסנים פרסמה היום דיווח לפיו “מתחם ההעשרה נתנז” הותקף הבוקר.

תסנים ציטטה הודעה של ארגון האנרגיה האטומית של איראן, שטען כי לא נרשמה כל דליפה של חומרים רדיואקטיביים וכי אין סכנה לתושבי האזור.

11:45 - סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 18 במרץ 2026

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 18 במרץ 2026 | צילום: Gavriil Grigorov / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בית זיקוק בטקסס, 19 במרץ 2026
סיכום השבוע בשוק האנרגיה: בכמה עלו המחירים?

דורון פסקין

החשש מהסלמה במצר הורמוז דחף את הנפט, הגז והדלקים לעליות חדות – עם התמתנות קלה לקראת סוף השבוע

מפציץ 'B-1B לנסר' של חיל האוויר האמריקני
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

צוות מגזין אפוק

לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 16 במרץ 2026
טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 6 בינואר 2026
עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

צוות מגזין אפוק

20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק

צוות מגזין אפוק

וושינגטון העניקה היתר זמני ל-30 יום למכירה ופריקה של מטענים שכבר הועמסו, בניסיון להגדיל את ההיצע העולמי ולבלום את זינוק מחירי האנרגיה

דובר משמרות המהפכה שחוסל
חוסל דובר משמרות המהפכה

צוות מגזין אפוק

דיווח: איראן יצרה "מעבר בטוח" עבור כלי שייט שעברו אישור מוקדם; כתב אישום הוגש נגד חייל מילואים בכיפת ברזל באשמת ריגול למען איראן | דיווח מתעדכן

