דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה

איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי – בסיס צבאי משותף לארה"ב ולבריטניה, המרוחק בקו אווירי כ-3,800 עד 4,000 ק"מ מאיראן – כך דווח הלילה ברויטרס, בהתבסס על סוכנות הידיעות האיראנית Mehr ועל דיווח מוקדם יותר של "הוול סטריט ג'ורנל" (WSJ). לפי הדיווחים, אף אחד מהטילים לא פגע בבסיס.

על פי הדיווח ב-WSJ, שצוטט ברויטרס, אחד הטילים כשל במהלך הטיסה, בעוד שלעבר הטיל השני שיגרה ספינת מלחמה אמריקנית מיירט מסוג SM-3. בשלב זה לא ברור אם היירוט הצליח, וגם מועד השיגור המדויק טרם פורסם.