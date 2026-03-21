לפי רויטרס וה"וול סטריט ג'ורנל", אחד הטילים כשל באוויר, ולגבי השני לא ברור אם יורט. הבסיס נודע באירוח מפציצים אסטרטגיים אמריקניים
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה; לא דווח על פגיעה
איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה שבאוקיינוס ההודי – בסיס צבאי משותף לארה"ב ולבריטניה, המרוחק בקו אווירי כ-3,800 עד 4,000 ק"מ מאיראן – כך דווח הלילה ברויטרס, בהתבסס על סוכנות הידיעות האיראנית Mehr ועל דיווח מוקדם יותר של "הוול סטריט ג'ורנל" (WSJ). לפי הדיווחים, אף אחד מהטילים לא פגע בבסיס.
על פי הדיווח ב-WSJ, שצוטט ברויטרס, אחד הטילים כשל במהלך הטיסה, בעוד שלעבר הטיל השני שיגרה ספינת מלחמה אמריקנית מיירט מסוג SM-3. בשלב זה לא ברור אם היירוט הצליח, וגם מועד השיגור המדויק טרם פורסם.
נכון לעכשיו, הבית הלבן, שגרירות בריטניה בוושינגטון ומשרד ההגנה הבריטי טרם מסרו תגובה, ולכן פרטי האירוע עדיין אינם מאומתים באופן רשמי ומלא.
