נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר ביום שישי לכתבים בבית הלבן כי אינו מעוניין בהפסקת אש עם איראן. בהמשך היום פרסם הודעה ברשת Truth Social, שבה כתב: "אנחנו מתקרבים מאוד להשגת יעדינו", והוסיף כי ארה"ב שוקלת לצמצם את היקף מאמציה הצבאיים במזרח התיכון.
בהודעתו פירט טראמפ חמישה יעדים למהלך האמריקני: פגיעה מלאה במערך הטילים האיראני ובמשגריו, השמדת תשתית התעשיות הביטחוניות של איראן, חיסול חיל הים, חיל האוויר ומערכי ההגנה האווירית, מניעת התקרבות איראנית ליכולת גרעינית, והגנה על בעלות בריתה של ארה"ב במזרח התיכון – בהן ישראל, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחריין וכווית.
במקביל הבהיר טראמפ כי האחריות לאבטחת מצר הורמוז, לשיטתו, צריכה לעבור למדינות התלויות בנתיב השיט הזה, ולא להיוותר בעיקר בידי וושינגטון. הוא קרא למדינות המשתמשות במצר לקחת חלק פעיל יותר באבטחתו, והוסיף כי ארה"ב תוכל לסייע אם תתבקש. הדברים נאמרו על רקע הסתייגות מצד כמה מבעלות בריתה של ארה"ב מהצטרפות למאמץ צבאי רחב יותר, אף שמצר הורמוז נחשב לאחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.
