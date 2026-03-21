טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר ביום שישי לכתבים בבית הלבן כי אינו מעוניין בהפסקת אש עם איראן. בהמשך היום פרסם הודעה ברשת Truth Social, שבה כתב: "אנחנו מתקרבים מאוד להשגת יעדינו", והוסיף כי ארה"ב שוקלת לצמצם את היקף מאמציה הצבאיים במזרח התיכון.

בהודעתו פירט טראמפ חמישה יעדים למהלך האמריקני: פגיעה מלאה במערך הטילים האיראני ובמשגריו, השמדת תשתית התעשיות הביטחוניות של איראן, חיסול חיל הים, חיל האוויר ומערכי ההגנה האווירית, מניעת התקרבות איראנית ליכולת גרעינית, והגנה על בעלות בריתה של ארה"ב במזרח התיכון – בהן ישראל, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחריין וכווית.