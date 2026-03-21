20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז
מספר המדינות התומכות בפתיחה מחדש של מצר הורמוז ממשיך לגדול. ב-20 במרץ חתמו עשרים מדינות, ובהן בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, יפן, קנדה, דרום קוריאה, ניו זילנד, רומניה, בחריין וליטא, על הודעה משותפת בנושא.
בהודעה גינו המדינות החתומות את מה שהגדירו כתקיפות איראניות נגד ספינות מסחריות בלתי חמושות ותשתיות אזרחיות, וכן את מה שכינו סגירה בפועל של מצר הורמוז לתנועה מסחרית.
המדינות קראו לטהרן להפסיק לאלתר את האיומים, הנחת המוקשים, תקיפות הכטב"מים והטילים, והניסיונות לחסום את נתיב השיט. עוד הדגישו כי חופש השיט הוא עיקרון יסוד במשפט הבינלאומי, והזהירו כי המשך השיבוש בתנועה הימית במצר עלול לפגוע בשרשראות האספקה העולמיות – ובעיקר במדינות ובאוכלוסיות הפגיעות ביותר.
