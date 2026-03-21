עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

מספר המדינות התומכות בפתיחה מחדש של מצר הורמוז ממשיך לגדול. ב-20 במרץ חתמו עשרים מדינות, ובהן בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, יפן, קנדה, דרום קוריאה, ניו זילנד, רומניה, בחריין וליטא, על הודעה משותפת בנושא.

בהודעה גינו המדינות החתומות את מה שהגדירו כתקיפות איראניות נגד ספינות מסחריות בלתי חמושות ותשתיות אזרחיות, וכן את מה שכינו סגירה בפועל של מצר הורמוז לתנועה מסחרית.