20 מדינות פרסמו הודעה משותפת הקוראת להבטיח מעבר ימי בטוח, לבלום את הפגיעה בתשתיות אזרחיות ולייצב את שוקי האנרגיה; באירופה מדגישים כי בשלב זה אין נכונות רחבה להצטרף כל עוד הלחימה נמשכת

צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

עוד מדינות מצטרפות לקריאה לפתיחה מחדש של מצר הורמוז

מספר המדינות התומכות בפתיחה מחדש של מצר הורמוז ממשיך לגדול. ב-20 במרץ חתמו עשרים מדינות, ובהן בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, יפן, קנדה, דרום קוריאה, ניו זילנד, רומניה, בחריין וליטא, על הודעה משותפת בנושא.

בהודעה גינו המדינות החתומות את מה שהגדירו כתקיפות איראניות נגד ספינות מסחריות בלתי חמושות ותשתיות אזרחיות, וכן את מה שכינו סגירה בפועל של מצר הורמוז לתנועה מסחרית.

המדינות קראו לטהרן להפסיק לאלתר את האיומים, הנחת המוקשים, תקיפות הכטב"מים והטילים, והניסיונות לחסום את נתיב השיט. עוד הדגישו כי חופש השיט הוא עיקרון יסוד במשפט הבינלאומי, והזהירו כי המשך השיבוש בתנועה הימית במצר עלול לפגוע בשרשראות האספקה העולמיות – ובעיקר במדינות ובאוכלוסיות הפגיעות ביותר.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 6 בינואר 2026

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 6 בינואר 2026 | צילום: Tom Nicholson/Getty Images

טראמפ: "אנו שוקלים לצמצם בהדרגה את מאמצינו הצבאיים הגדולים"; דחה הפסקת אש עם איראן

נשיא ארה"ב הציג רשימת יעדים והכריז שהמלחמה מתקרבת להשגתם, אבל בשטח וושינגטון דווקא מתגברת כוחות

ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק

וושינגטון העניקה היתר זמני ל-30 יום למכירה ופריקה של מטענים שכבר הועמסו, בניסיון להגדיל את ההיצע העולמי ולבלום את זינוק מחירי האנרגיה

חוסל דובר משמרות המהפכה

דיווח: איראן יצרה "מעבר בטוח" עבור כלי שייט שעברו אישור מוקדם; כתב אישום הוגש נגד חייל מילואים בכיפת ברזל באשמת ריגול למען איראן | דיווח מתעדכן

עימותים פרצו בסווידא בין כוחות המשטר הסורי לדרוזים; צה"ל תקף בתגובה

התקיפות כוונו לעבר מפקדה ואמצעי לחימה במחנות צבאיים של המשטר הסורי בדרום המדינה; הדרוזים והמשטר מציגים גרסאות שונות בנוגע לסיבות לפרוץ העימותים

ארה"ב נערכת לשלוח כוח נוסף של הצי וחיל הנחתים למזרח התיכון

לפי דיווח של עיתון The Epoch Times, המבוסס על מקור צבאי המעורה בפרטים, מדובר בכוח משולב המסוגל לבצע פעולות נחיתה מהים, להפעיל כוח קרקעי, לספק מענה לוגיסטי ולהוציא לפועל גם תקיפות אוויריות

אירופה, יפן וקנדה: "מוכנות לתרום למאמצים מתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך המצר"

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, קנדה ויפן פרסמו הצהרה חריפה נגד הפעולות בהן נוקטת איראן והצהירו: "ננקוט צעדים נוספים לייצוב שוקי האנרגיה, כולל עבודה עם מדינות מפיקות מסוימות כדי להגדיל את התפוקה"

