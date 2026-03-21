וושינגטון העניקה היתר זמני ל-30 יום למכירה ופריקה של מטענים שכבר הועמסו, בניסיון להגדיל את ההיצע העולמי ולבלום את זינוק מחירי האנרגיה
צוות מגזין אפוק | 21 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק
ארה"ב הודיעה על הקלה זמנית של 30 יום בסנקציות על נפט איראני שכבר הועמס על מכליות ונותר בלב ים, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע בשוק העולמי ולבלום את הזינוק במחירי האנרגיה.
לפי משרד האוצר האמריקני, ההיתר יהיה בתוקף עד 19 באפריל, והוא מאפשר מכירה, מסירה ופריקה של נפט גולמי ומוצרי נפט ממקור איראני, בתנאי שהועמסו על כלי שיט עד 20 במרץ.
המסמך הרשמי שפרסם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) קובע כי הרישיון חל גם על פעולות נלוות הדרושות להשלמת העסקאות, ובהן עגינה, ביטוח, תדלוק, ניהול כלי שיט ושירותי צוות. בנוסף, הוא מתיר גם יבוא של נפט איראני לארה"ב, אך רק במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך השלמת המכירה או הפריקה במסגרת ההיתר הזמני. עם זאת, מדובר בצעד מוגבל בזמן ובהיקף, ולא בהסרה רחבה של הסנקציות על איראן.
