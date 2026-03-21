ארה"ב משחררת נפט איראני מהים בניסיון לצנן את השוק

ארה"ב הודיעה על הקלה זמנית של 30 יום בסנקציות על נפט איראני שכבר הועמס על מכליות ונותר בלב ים, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע בשוק העולמי ולבלום את הזינוק במחירי האנרגיה.

לפי משרד האוצר האמריקני, ההיתר יהיה בתוקף עד 19 באפריל, והוא מאפשר מכירה, מסירה ופריקה של נפט גולמי ומוצרי נפט ממקור איראני, בתנאי שהועמסו על כלי שיט עד 20 במרץ.