כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דיווח: איראן יצרה "מעבר בטוח" עבור כלי שייט שעברו אישור מוקדם; כתב אישום הוגש נגד חייל מילואים בכיפת ברזל באשמת ריגול למען איראן | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 20 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

חוסל דובר משמרות המהפכה

11:39 - סוכנות הידיעות תסנים דיווחה: חוסל עמיד (תת אלוף) אסמאעיל אחמדי, ראש המודיעין בבסיג'.

11:37 - שר הביטחון: "רה"מ, בנימין נתניהו, ואני הנחינו את צה"ל לתקוף תשתיות של המשטר הסורי במרחב א-סווידא - בתגובה ישירה לפגיעה באוכלוסייה הדרוזית בדרום סוריה.

דובר משמרות המהפכה שחוסל

דובר משמרות המהפכה שחוסל

אנשי "המשמר הלאומי" – המיליציה הדרוזית הנאמנה למנהיג הרוחני של העדה
עימותים פרצו בסווידא בין כוחות המשטר הסורי לדרוזים; צה"ל תקף בתגובה

דורון פסקין

התקיפות כוונו לעבר מפקדה ואמצעי לחימה במחנות צבאיים של המשטר הסורי בדרום המדינה; הדרוזים והמשטר מציגים גרסאות שונות בנוגע לסיבות לפרוץ העימותים

הצבא הימי של ארה״ב במהלך אימון באוקיינוס השקט
ארה"ב נערכת לשלוח כוח נוסף של הצי וחיל הנחתים למזרח התיכון

צוות מגזין אפוק

לפי דיווח של עיתון The Epoch Times, המבוסס על מקור צבאי המעורה בפרטים, מדובר בכוח משולב המסוגל לבצע פעולות נחיתה מהים, להפעיל כוח קרקעי, לספק מענה לוגיסטי ולהוציא לפועל גם תקיפות אוויריות

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025
אירופה, יפן וקנדה: "מוכנות לתרום למאמצים מתאימים להבטחת מעבר בטוח דרך המצר"

דורון פסקין

בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד, קנדה ויפן פרסמו הצהרה חריפה נגד הפעולות בהן נוקטת איראן והצהירו: "ננקוט צעדים נוספים לייצוב שוקי האנרגיה, כולל עבודה עם מדינות מפיקות מסוימות כדי להגדיל את התפוקה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים"

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, 5 בפברואר 2026
וושינגטון שוקלת לשחרר נפט איראני שבדרכו לשווקים כדי לבלום את הזינוק במחירים

צוות מגזין אפוק

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר כי ארה"ב עשויה להסיר זמנית סנקציות מעל נפט איראני שכבר נמצא במכליות, במהלך שנועד להגדיל את ההיצע העולמי ולייצב את שוקי האנרגיה

מתקני QatarEnergy בראס לאפן, 2 במרץ 2026
מנכ"ל QatarEnergy: מתקפות איראניות פגעו ב-17% מיכולת ייצוא ה-LNG של קטאר

צוות מגזין אפוק

חברת האנרגיה הממשלתית של קטאר הודיעה כי היא עשויה שלא לעמוד בהתחייבויות שלה לאספקת גז נוזלי בחוזים ארוכי טווח לאיטליה, בלגיה, דרום קוריאה וסין – לתקופה שעלולה להגיע לעד חמש שנים

שתפו: